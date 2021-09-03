МИД Сирии призвал СБ ООН принять меры в отношении Израиля после обстрелов

Дамаск, 3 сентября. Министерство иностранных дел Сирийской Арабской Республики (САР) после ночных обстрелов с территории Израиля публично обратилось к Совету безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН).

Внешнеполитическое ведомство потребовало от организации предпринять решительные меры в отношении Израиля, чтобы пресечь систематические посягательства на суверенитет САР — в том числе посредством вторжений в воздушное пространство арабской республики.

الخارجية: سورية تطالب مجلس الأمن باتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكرار الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها#دمشق - #ساناhttps://t.co/pVJeaYkhps pic.twitter.com/ORzlH6kW7V — سانا عاجل (@SanaAjel) September 3, 2021

Письмо с соответствующим содержанием сирийский МИД направил на имя генерального секретаря ООН и председателя СБ. Копия послания оказалась в распоряжении информационного агентства SANA.

«Это трусливое нападения Израиля продолжает серию нарушений и преступлений Израиля против Сирии и ее народа», — сказано в послании.

В министерстве иностранных дел также напомнили, что от действий страдает не только Сирия, но и другие государства региона — в частности, Ливан и Палестина, в отношении которых еврейское государство позволяет себе «вопиющие нарушения Устава ООН и норм международного права».

Обращение последовало за очередным обстрелом со стороны еврейского государства по САР, которая произошла в ночь на 3 сентября. Израиль нанес ракетный удар с территории Ливана около 1:26 ночи, атака была нацелена на окрестности Дамаска. На нападение среагировала система противовоздушной обороны арабской республики, которые сбили большую часть снарядов.

Подобные обстрелы сирийских земель со стороны Израиля фиксируются регулярно. Так, ночью 19 августа по Сирии был нанесен очередной удар, произведенный с территории к юго-востоку от Бейрута. Тогда под атаку попали Дамаск и Хомс, большую часть выпущенных ракет также удалось перехватить в воздухе.