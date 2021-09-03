МИД Сирии призвал СБ ООН принять меры в отношении Израиля после обстрелов

Дамаск, 3 сентября. Министерство иностранных дел Сирийской Арабской Республики (САР) после ночных обстрелов с территории Израиля публично обратилось к Совету безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН).
Внешнеполитическое ведомство потребовало от организации предпринять решительные меры в отношении Израиля, чтобы пресечь систематические посягательства на суверенитет САР — в том числе посредством вторжений в воздушное пространство арабской республики.
الخارجية: سورية تطالب مجلس الأمن باتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكرار الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها#دمشق - #ساناhttps://t.co/pVJeaYkhps pic.twitter.com/ORzlH6kW7V— سانا عاجل (@SanaAjel) September 3, 2021
Письмо с соответствующим содержанием сирийский МИД направил на имя генерального секретаря ООН и председателя СБ. Копия послания оказалась в распоряжении информационного агентства SANA.
«Это трусливое нападения Израиля продолжает серию нарушений и преступлений Израиля против Сирии и ее народа», — сказано в послании.
В министерстве иностранных дел также напомнили, что от действий страдает не только Сирия, но и другие государства региона — в частности, Ливан и Палестина, в отношении которых еврейское государство позволяет себе «вопиющие нарушения Устава ООН и норм международного права».
Обращение последовало за очередным обстрелом со стороны еврейского государства по САР, которая произошла в ночь на 3 сентября. Израиль нанес ракетный удар с территории Ливана около 1:26 ночи, атака была нацелена на окрестности Дамаска. На нападение среагировала система противовоздушной обороны арабской республики, которые сбили большую часть снарядов.
Syrian air defense active over #Damascus during reported Israeli airstrikes tonight. #Syria #Israel pic.twitter.com/Nkb0hGtaTx— Joe Truzman (@JoeTruzman) September 2, 2021
Подобные обстрелы сирийских земель со стороны Израиля фиксируются регулярно. Так, ночью 19 августа по Сирии был нанесен очередной удар, произведенный с территории к юго-востоку от Бейрута. Тогда под атаку попали Дамаск и Хомс, большую часть выпущенных ракет также удалось перехватить в воздухе.