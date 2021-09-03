Греф сообщил о планах «Сбера» по созданию второго суперкомпьютера

Владивосток, 3 сентября. «Сбер» продемонстрирует свой второй суперкомпьютер в ходе конференции AI Journey в ноябре 2021 года.

Такое заявление сделал глава компании Герман Греф в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке.

«Я думаю, что ко дню рождения банка мы должны закончить и запустить его, протестировать. Мы хотим на нашей конференции AI Journey осенней презентовать его и объявить», — цитирует его ТАСС.

Сбербанк уже владеет устройством «Кристофари», который на данный момент считается единственным в Российской Федерации суперкомпьютером, созданным специально для работы с искусственным интеллектом.

Греф также оценил возможные последствия «зеленого» энергоперехода для России, предупредив, что доходы населения могут сократиться.