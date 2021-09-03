Московские музеи будут работать бесплатно в День города

Официальный сайт мэра Москвы опубликовал распоряжение департамента культуры о том, что столичные музеи будут открыты для бесплатного посещения 11 и 12 сентября.

«В рамках празднования Дня города Москвы, с целью организации досуга жителей и гостей столицы утвердить перечень государственных учреждений культуры, подведомственных департаменту культуры Москвы, работающих в режиме бесплатного посещения 11-12 сентября 2021 года. Установить, что в государственных учреждениях культуры, определенных перечнем, осуществляется бесплатный вход по предварительной электронной регистрации в соответствии с графиком работы учреждений», - говорится в официальном документе.

Всего в списке значится 88 учреждений культуры, среди которых музей-панорама «Бородинская битва», Государственный Дарвиновский музей, музей истории ГУЛАГа, «Дом на набережной», музей космонавтики, Государственный музей обороны Москвы, музеи-заповедники «Царицыно», «Коломенское», «Измайлово», «Кусково» и многие другие. Во многих учреждениях подготовлены специальные праздничные программы с экскурсиями и концертами, выставками, лекциями и кинопоказами.