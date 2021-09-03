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Путин выдвинул версию о смерти митрополита Филиппа

  /   Обновлено: 03 сентября 2021 15:20
Политика
Путин выдвинул версию о смерти митрополита Филиппа
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

, 3 сентября. Президент России Владимир Путин поделился второй версией смерти митрополита Филиппа, которая не связана с Малютой Скуратовым.

По его словам, доподлинно не известно, что помощник Ивана Грозного задушил митрополита. Нельзя исключать, что Скуратова вообще не было там во время происшествия.

«Вторая версия простая, что он его не убивал и не проезжал там, а если проезжал, то проезжал мимо», — сказал он.

Вместе с тем российский лидер порекомендовал попросить благословение у патриарха Московского и всея Руси Кирилла на строительство церкви.

Ранее губернатор Тверской области Игорь Руденей в ходе встречи с Путиным заявил, что именно Малюта Скуратов задушил митрополита Филиппа в XVI веке. Однако Путин в ответ заметил, что это одна из версий.

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