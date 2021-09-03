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В Минобороны РФ анонсировали закладку нового тральщика проекта 12700 «Александрит»

  /   Обновлено: 03 сентября 2021 16:05
Армия
В Минобороны РФ анонсировали закладку нового тральщика проекта 12700 «Александрит»
snsz.ru  /  Пресс-служба Средне-Невского судостроительного завода

Москва, 3 сентября. Торжественная церемония начала строительства девятого тральщика проекта 12700 «Александрит» состоится 10 сентября, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Корабль противоминной обороны будет заложен на Средне-Невском судостроительном заводе. Его назовут в честь героя Советского Союза Афанасия Иванникова. В церемонии примет участие главком ВМФ России Николай Евменов.

На сегодняшний день в составе российского флота несут службу пять кораблей проекта 12700 «Александрит». Шестой тральщик заступит на боевое дежурство уже в ближайшее время. В общей сложности Министерство обороны РФ заказало 10 судов данного проекта.

В августе президент России Владимир Путин дал команду на закладку новых боевых кораблей для ВМФ РФ. Он выразил уверенность, что специалисты судостроительных предприятий выполнят поставленные задачи с высоким уровнем профессионализма. Во время празднования Дня ВМФ глава государства также заметил, что российский флот имеет «все необходимое для защиты страны», пишет «Царьград».

 

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