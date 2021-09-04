Курильский вопрос: «дядя» из-за рубежа, который поднимет Дальний Восток, — иллюзия

В ходе пленарного заседания Восточного экономического форума президент России Владимир Путин наметил пути развития Дальнего Востока. Особенно символичным стало проведение ВЭФ в дни окончания Второй мировой войны, по итогам которой наша страна вернула себе Южный Сахалин и Курильские острова.

Зачем Японии и России мирный договор? Действительно ли Курилы можно развивать только с помощью зарубежных инвесторов? Привлекут ли особые налоговые льготы японский бизнес на российские острова? Как относятся к России рядовые японцы? На эти и другие вопросы ответил руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов в ходе прямого эфира, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Даты проведения форума выбраны не случайно, уверен Кистанов. По его мнению, о символичности говорит тот факт, что на каждом восточном форуме обязательно поднимается вопрос об отношениях с Японией и проблеме подписания мирного договора. В этот раз Владимир Путин опять затронул данную проблему, поэтому улавливается определенный символизм.

«Здесь символично то, что Восточный экономический форум проходит в начале сентября. Ведь 2 сентября был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии, а год спустя 3 сентября было объявлено днем победы над Японией», — пояснил он.

Владимир Путин неоднократно обращал внимание на то, что отсутствие мирного договора — это ненормально, и Россия готова идти на диалог с Японией. Однако, как считает Кистанов, этот договор для нашей страны ничего не изменит. Поскольку все проблемы, которые должен решать мирный договор после окончания войны, были решены в 1956 году, когда была подписана Советско-японская декларация.

«Первая статья гласит о том, что состояние войны между СССР и Японией прекращается. Декларация провозглашала восстановление дипломатических отношений и перспективы развития наших отношений в различных областях. В ней также говорилось о том, что аннулируются всякие претензии, связанные с войной. Эта декларация давно выполняет функции мирного договора», — объяснил эксперт.

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По мнению Кистанова, сам по себе мирный договор не нужен и Японии. Для нее это лишь предлог решить свои территориальные проблемы, забрав обратно Южные Курилы, которые перешли к СССР по итогам Второй мировой войны.

«Если мы даже подпишем договор, то он не придаст динамики нашим отношениям. Хотя Япония говорит, что договор откроет широкие двери для экономических отношений и сотрудничества в области безопасности. Некоторые эксперты предлагают отдать им хотя бы два острова, якобы взамен на нас обрушится поток японских инвестиций, придет много новейших японских технологий. Но ничего этого не произойдет, для этого нужны другие экономические стимулы и заинтересованность большого крупного бизнеса», — сказал Кистанов.

Он также отметил, что анонсированные налоговые льготы для бизнеса на Курилах не заманят японских предпринимателей. Крупным японским корпорациям там нечего делать и негде развернуться, а мелкий и средний бизнес идет на поводу общей риторики, считая, что пока острова принадлежат России, работать там им не с руки.

«В 2016 году Россия и Япония достигли соглашения о совместной хозяйственно-экономической деятельности на этих островах. К настоящему времени определены пять сфер совместной деятельности: разведение морепродуктов с последующим экспортом в Японию, тепличное хозяйство, ветроэнергетика, переработка мусора и туризм. Договоренность достигнута, но Япония настаивает на том, чтобы эта деятельность велась не на основе российских законов. Ведь это для них означает признание российского суверенитета над этими островами. Поэтому японцы «великодушно» готовы отказаться и от использования своих законов. Взамен же они предлагают ввести особый режим, который не нарушал бы ни российских, ни японских прав на эти острова», — рассказал эксперт.

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Однако такой вариант не устраивает уже Россию, поскольку это означает, что на территории нашей страны будет место, где не действуют российские законы. Эксперт добавил, что развивать Дальний Восток можно и без японских инвестиций, надо только развернуть финансовые потоки. По данным официальной статистики, сейчас из России ежегодно за рубеж вытекает огромное количество капитала, счет идет на десятки, а то и на сотни миллиардов долларов. При этом мы ищем инвестиции на стороне: в Японии, Китае и Южной Корее. И это не совсем правильно, считает Кистанов.

«Да, эти страны могут иметь важное значение с точки зрения развития Дальневосточного региона, но только как второстепенная вещь: как помощь в предоставлении технологий и организации совместных компаний. Но уповать на то, что придет дядя из-за рубежа и поднимет Дальний Восток, — это иллюзия. Нужно рассчитывать прежде всего на себя и иметь в виду потенциал сотрудничества с сопредельными странами», — сказал он.

Особенно это важно понимать, если учесть, что даже рядовые японцы, не говоря уже о политиках и бизнесменах, особой любви к России не питают. Общество считает, что СССР был агрессором, напал на Японию, отобрал острова, и сейчас Россия должна их вернуть. Это результат целенаправленной обработки общественного мнения японскими политиками, экспертами, СМИ, объяснил Кистанов. И хотя на бытовом уровне это никак не проявляется, опросы показывают, что среди стран, к которым Япония питает положительные чувства, Россия находится на последнем месте, правда, недавно ее оттеснил Китай.