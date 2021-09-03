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Биометрию введут в общественном транспорте в России к 2024 году

  /   Обновлено: 03 сентября 2021 15:18
Общество
Биометрию введут в общественном транспорте в России к 2024 году
pixabay.com  /  TheDigitalArtist

Москва, 3 сентября. Биометрию планируют запустить во всех общественных видах транспорта в России с 2024 года. Об этом рассказал министр транспорта РФ Геннадий Савельев.

Пассажиры смогут воспользоваться общественными видами транспорта по биометрии, как по паспорту, уже через три года. Технология позволит сканировать лицо человека и определять, что это он, объяснил Савельев во время выступления на марафоне «Новое знание».

Автоматизированная система паспортного контроля уже работает в терминале Шереметьево. Технологию запустили в июле этого года. К 2030 году планируется ввести оплату проезда и прохождение досмотра на основе биометрии в России.

Жители Москвы, тем временем, смогут оплачивать проезд в метрополитене города с помощью биометрии лица уже этой осенью. В будущем технологию Face Pay намерены внедрить в другие отрасли.

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пассажир транспорт биометрия
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