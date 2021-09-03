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Путин посетит космодром Восточный 4 сентября
Политика
Путин посетит космодром Восточный 4 сентября
wikipedia.org  /  Владислав Ларкин / CC BY-SA 4.0

Москва, 3 сентября. Российский президент Владимир Путин после завершения Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке посетит космодром Восточный.

Информацию о планах российского лидера приехать на космодром 4 сентября ранее подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков. В последний раз Путин приезжал туда в сентябре 2019 года. Он проводил совещание, на котором речь шла о создании стартового стола для ракет «Ангара» и о ходе строительства ракеты «Союз-5».

«По пути из Владивостока Путин снова залетит в Амурскую область, на космодром «Восточный». Амбициозный проект под личным контролем», — говорилось в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Стоит отметить, что в настоящее время на Восточном строители приступили к новому этапу создания стартового стола — монтажу силовой рамы. Проведение первых испытаний запланировано на 2023 год.

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