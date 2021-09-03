Снос исторических памятников в штате Вирджиния может свидетельствовать о закате истории США

Мы присутствуем при крахе некогда могучего государства, соперника нашей страны, но не стоит ликовать: силы, которые привели к распаду СССР и разрушают сейчас США, могут вновь обратиться против России. Так считает американист Дмитрий Дробницкий, комментируя ФАН известие о том, что верховный суд Вирджинии дал разрешение на снос статуи генерала Конфедерации Роберта Ли в Ричмонде.

Американист, политолог Дмитрий Дробницкий пояснил, что в разрушении государств заинтересованы международные корпорации, которые строят «новый мировой порядок».

«Вне всякого сомнения, происходящее в США — осознанное уничтожение понимания, что такое государство, национальные суверенитет и достоинство. Этот «памятникопад» — борьба с собственной историей. То, что происходит — не случайно. Это кампания, организованная транснациональными корпорациями, для которых мир будет более привлекателен после размытия государственных границ. Для глобалистов важнее подавить страны Запада. Ведь вначале укрепляют тыл, а затем идут против других стран», — сказал эксперт.

Политолог добавил, что для глобальных корпораций нет разницы, лишаешь ли ты суверенитета США, Россию или какую-то европейскую страну. Он отметил, что подобное может происходить не только на территории стран — бывших республик СССР. По словам политолога, корпорационная технология, отработанная в одной стране, будет позже перенесена на другую.

«Переход к новому технологическому уровню всегда связан с усилением роли национальных государств и снижением значения фритредеров международного разделения труда. Отдельно взятые страны-лидеры невыгодны мировому капиталу. При образовании по-настоящему сильного и независимого государства транснациональные корпорации теряют доход и власть. США занимали достаточно долго лидирующее положение. Поэтому, как и в СССР в период его распада, в Соединенных Штатах организована борьба с собственной историей. Именно для этого в США привели к власти администрацию Байдена. Мы наблюдаем разрушение страны», — подчеркнул собеседник ФАН.

Prt Scr youtube.com / Дмитрий Дробницкий / Россия 1

Дробницкий заметил, что снос памятников — это удар по Соединенным Штатам, и не важно, южанину или северянину был поставлен этот монумент. По его мнению, при переписывании истории необходимы новые сюжеты, именно поэтому в США так много придуманных «национальных героев», типа Супермена или Человека-Паука, которого создатели решили сделать в очередном продолжении геем.

«В любом государстве хозяйственные практики и технологические новшества приводят к улучшению качества жизни. Основа государства — традиционная семья. Государство скрепляет идеология общества, этому способствуют история, патриотизм и вера. ЛГБТ-пропаганда, «открытие» 64 «гендеров», борьба с церковью, BLM как попытка разделить людей на антагонистические расы — все это делает человека лояльным к корпоративному устройству и должно заставить его беспрекословно подчиняться. То, что писал Джордж Оруэлл в своей книге «Скотный двор» 80 лет назад про управление массами, стало реальностью», — заключил политолог.

Дмитрий Дробницкий обратил внимание, что в данной ситуации ослабление противника России, США, не должно нас радовать, так как, полностью сломав это государство, транснациональные корпорации вернутся к окрепшей России. Он напомнил, что главным противником этой угрозе является национальное самосознание — патриотизм, вера, семья и традиционные ценности.

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