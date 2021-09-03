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Новость о задержании основателя «Мужского государства» Позднякова оказалась фейком

  /   Обновлено: 03 сентября 2021 15:15
Происшествия
Новость о задержании основателя «Мужского государства» Позднякова оказалась фейком
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Москва, 3 сентября. Сообщения о том, что основателя «Мужского государства» Владислава Позднякова якобы задержали при пересечении азербайджанской границы, оказались фейком.

Неизвестно, был ли аккаунт Позднякова взломан, или он сам решил объявить сбор денежных средств, используя такой предлог. Полиция не сможет начать расследование, пока мужчина сам не подаст заявление о краже личных данных, сообщил источник ФАН.

О том, что основателя националистического движения «Мужское государство» якобы задержали на границе, рассказали его соратники в социальной сети. Информация была размещена в его Telegram-канале. В какой именно стране находится Поздняков и куда он ехал — не сообщалось. Однако автор публикации попросил подписчиков перевести ему деньги.

 

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