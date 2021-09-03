Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 сентября 16:33
16:28
Общество
Менее 1% прошедших полный курс вакцинации «ЭпиВакКороной» заболели COVID-19
16:22
Политика
ЛНР обвинила Киев в переброске разведгруппы ВСУ к линии фронта в Донбассе
16:20
Общество
Выплаты в РФ: пенсионеры получили по 10 тыс., на очереди военные и рост маткапитала
16:19
Спорт
Россиянка Горлова завоевала бронзу в метании клаба на Паралимпиаде в Токио
16:16
Шоу-бизнес
Светлана Пермякова показала первые кадры шоу «Звезды в Африке»
16:13
Общество
Кемеровские хирурги провели сложную восьмичасовую операцию по пересадке печени
16:13
Происшествия
Мощный шторм в Сочи разрушил стену набережной
16:12
Политика
Американцы склонны предавать: союзникам США нужно готовиться к худшему 
16:08
Экономика
Появились подробности создания российского офшора на Курильских островах
16:04
Общество
Изрезанный рисунок Бэнкси выставлен на продажу в Лондоне
Все новости

Рутинная работа после сбора урожая заставила американца восхититься русскими дачниками
Общество
Рутинная работа после сбора урожая заставила американца восхититься русскими дачниками
pxhere.com

Москва, 3 сентября. Американский блогер Джейкоб рассказал, что восхищен русскими дачниками. Парень съездил на дачу к семье своей девушки и помог с уборкой урожая.

Блогер поведал о всех тяготах традиционного для многих россиян процесса. Оказалось, что недостаточно просто выкопать плоды из земли, ведь за этим следует большой список обязательных дел. Овощи нужно отсортировать, разделить на несколько групп, а после убрать сетки с картофелем в специальное место.

«Дело это мне далось непросто, но я смог выдержать это "испытание" до конца», — пишет блогер на своем канале «Американец о России» на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, сначала нужно выбрать хорошие плоды. Оставшуюся картошку делят на две категории: «на еду» и «на посадку». По словам Джейкоба, это выматывает, хотя сначала кажется, что это легко. После четвертого ведра с картошкой парень совсем ослаб, а члены семьи продолжали улыбаться и рассказывать истории из жизни.

«При этом русские с улыбкой рассказывают свои истории, когда я уже, как сказала Елена, "немного приунывший" продолжаю стараться помочь», — отметил парень.

Блогер удивился, что раньше семья девушки собирала и сажала еще больше урожая. Молодой человек и подумать не мог, что такое вообще возможно. По его мнению, русские крайне терпеливые и настойчивые люди, которые не боятся преодолевать трудности.

Ранее блогер перечислил традиции, которые приводят американцев в детский восторг. Иностранцам очень нравиться слушать тосты, которыми славятся россияне.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Рутинная работа после сбора урожая заставила американца восхититься русскими дачниками
блогер картофель дача
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru