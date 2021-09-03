Рутинная работа после сбора урожая заставила американца восхититься русскими дачниками

Москва, 3 сентября. Американский блогер Джейкоб рассказал, что восхищен русскими дачниками. Парень съездил на дачу к семье своей девушки и помог с уборкой урожая.

Блогер поведал о всех тяготах традиционного для многих россиян процесса. Оказалось, что недостаточно просто выкопать плоды из земли, ведь за этим следует большой список обязательных дел. Овощи нужно отсортировать, разделить на несколько групп, а после убрать сетки с картофелем в специальное место.

«Дело это мне далось непросто, но я смог выдержать это "испытание" до конца», — пишет блогер на своем канале «Американец о России» на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, сначала нужно выбрать хорошие плоды. Оставшуюся картошку делят на две категории: «на еду» и «на посадку». По словам Джейкоба, это выматывает, хотя сначала кажется, что это легко. После четвертого ведра с картошкой парень совсем ослаб, а члены семьи продолжали улыбаться и рассказывать истории из жизни.

«При этом русские с улыбкой рассказывают свои истории, когда я уже, как сказала Елена, "немного приунывший" продолжаю стараться помочь», — отметил парень.

Блогер удивился, что раньше семья девушки собирала и сажала еще больше урожая. Молодой человек и подумать не мог, что такое вообще возможно. По его мнению, русские крайне терпеливые и настойчивые люди, которые не боятся преодолевать трудности.

Ранее блогер перечислил традиции, которые приводят американцев в детский восторг. Иностранцам очень нравиться слушать тосты, которыми славятся россияне.