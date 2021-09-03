Сосновский назвал истинную причину «беспокойства» Линднера о судьбе Навального

Риторика председателя Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиана Линднера касательно необходимости ужесточения антироссийских санкций Евросоюза обусловлена стремлением политика возглавить внешнеполитическое ведомство ФРГ. А его излишнее беспокойство о судьбе осужденного оппозиционера Алексея Навального — очередная попытка вмешательства во внутренние дела России. Об этом в комментарии ФАН заявил политолог Александр Сосновский.

Накануне, 2 сентября, глава СвДП заявил, что пока основатель «Фонда борьбы с коррупцией»1 (ФБК1 — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; признана экстремистской и запрещена в РФ) находится в заключении, нельзя говорить о налаживании экономических связей с Россией. Кроме того, он указал на необходимость введения более жестких индивидуальных санкций.

По словам Линднера, влияние на его взгляды относительно новых ограничений оказали беседы с представителями либеральной российской оппозиции, в том числе с Алексеем Навальным. Напомним, ранее члены команды основателя ФБК проводили встречи с зарубежными политиками, в ходе которых призывали их усиливать санкционное давление на Россию. Примечательно, что Линднер неоднократно выступал против продолжения строительства магистрального газопровода «Северный поток — 2». При этом политический деятель мотивировал подобные требования якобы нарушениями прав человека в РФ.

В комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей главный редактор интернет-издания World Economy, политолог Александр Сосновский объяснил, что воинственная риторика Кристиана Линднера на самом деле связана с его политическими амбициями и планами СвДП. По словам эксперта, после завершения формирования нового правительства ФРГ эта партия может продолжить следовать курсу на обострение взаимоотношений с РФ.

«Заявление Линднера направлено не на освобождение Навального, а в первую очередь связано с претензиями возглавляемой им партии и его личным желанием занять место министра иностранных дел [Германии]. В случае достижения этих целей, к сожалению, ожидать улучшения взаимоотношений с Россией не стоит. Члены Свободной демократической партии вместе с партией «Зеленых», скорее всего, окажутся в новой правительственной коалиции и будут проводить политику антироссийского толка», — констатировал Сосновский.

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Также собеседник указал на тот факт, что интервью Кристиана Линднера фактически можно рассматривать как попытку вмешательства во внутренние дела Российской Федерации. Политолог подчеркнул, что Свободная демократическая партия Германии сотрудничает с западными откровенно антироссийскими структурами, которые, очевидно, во многом определяют ее политическую линию.

«Безусловно, это вмешательство во внутренние дела, что уже является традицией для данной партии. Я хочу напомнить, что один из фондов, аффилированных с этой партией, был признан нежелательным в РФ. Поэтому ничего удивительного в словах Линднера нет. Он один из тех политиков, кто последовательно выходит к общественности с заявлениями, которые фактически являются попытками прямого влияния на внутриполитическую жизнь России», — резюмировал Александр Сосновский.

Ранее главный редактор World Economy в интервью для ФАН отметил, что бегство пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш из Российской Федерации сильно расстроит основателя ФБК, отбывающего наказание в исправительной колонии во Владимирской области.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.