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Из-за чего Черчилль провалил свой коварный план победы во Второй мировой войне
Политика
Из-за чего Черчилль провалил свой коварный план победы во Второй мировой войне
wikipedia.org  /  BiblioArchives / LibraryArchives / Общественное достояние

Берлин, 3 сентября. В конце 1942 года на Восточном фронте Второй мировой войны ситуация стала неожиданно меняться.

Советские войска героически сдерживали натиск нацистской Германии, и немцы, забуксовав в Сталинграде, несли огромные потери. Конечно, и среди советских солдат потери были серьезными, но именно красноармейцы потихоньку продвигались к Западу, освобождая все больше захваченных Вермахтом территорий, пишет «ПолитПазл».

В те дни в Лондоне решили, что благодаря такой храбрости и силе коммунисты через какое-то время смогут захватить всю Европу и это лишь вопрос времени. Поэтому Лондон, помимо противостояния нацистам, начал вести игру, направленную против СССР.

Газета «Взгляд» опубликовала исследование журналиста Тимура Шерзада, который раскрыл истинные желания Уинстона Черчилля. По его мнению, главной целью британского политика была необходимость дойти до Берлина раньше русских. Ради ее достижения был намечен план, в который входили несколько военных операций, которые не увенчались успехом.

Одной из них стала попытка высадить британский десант в Нидерландах в сентября 1944 года. Миссия носила название «Маркет Гарден» и, к сожалению Черчилля, была провалена.

Шерзад указал, что еще задолго до ее провала британцы сделали ставку и на Италию.

«Но еще до ее провала британцы делали куда большие ставки, отвлекая силы на целые театры военных действий, как, например, в Италии. Черчилль видел государство Муссолини как еще один способ добраться до Берлина быстрее, чем РККА начнет освобождать Европу и приобретать там неизбежное влияние», — рассказывает эксперт.

В Италии у Черчилля тоже не получилось. К середине 1943 года немцам уже удалось заметно укрепиться, а удачный ландшафт местности заметно им помог и позволил удерживать позиции до конца войны.

Англичане не смогли взять Берлин по причине того, что город был освобожден советскими войсками. СССР таким образом стал полноправным участником в последующем переформировании Европы. Черчилль, кстати, именно этого и боялся.

Ранее Анатолий Вассерман попытался переосмыслить биографию Уинстона Черчилля с точки зрения современных реалий.

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