Вице-премьер Голикова назвала число пенсионеров, получивших по 10 тыс. рублей

Москва, 3 сентября. Более 30 млн российских пенсионеров получили единовременную денежную выплату в размере 10 тысяч рублей на банковские карты, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о начислении пожилым гражданам единовременного пособия. Начисление должно пройти в сентябре. По словам Голиковой, 2 сентября, в соответствии с указом главы государства, была проведена выплата в размере 10 тысяч рублей пенсионерам, которым соцобеспечение начисляются на карты.

«В течение этого дня выплату получили 30,2 миллиона граждан на общую сумму 302 миллиарда рублей», — сообщила вице-премьер РФ.

Она также отметила отсутствие случаев необоснованного возврата средств и сообщений об отказе от зачислений. В то же время Пенсионный фонд России осуществляет мониторинг по горячей линии для оперативного решения всех возникающих вопросов.

Росстат ранее сообщил, какой объем выплат был перечислен российским пенсионерам в 2020 году. Показатель достиг рекордной суммы в 1,2 трлн рублей.