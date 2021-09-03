Политолог Макеева рассказала, зачем Зеленский пожелал Белоруссии «выжить»

Президент Украины Владимир Зеленский отрабатывает заказа из США, выступая прямым проводником атлантистской геополитики. Об этом ФАН рассказала политолог, заместитель директора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева.

Пожелания Зеленского

Белоруссия обязана выжить, стать такой же свободной и демократической, как Украина. С таким заявлением выступил Зеленский.

По его словам, белорусский народ, его вера, культура, язык и искусство — сильнее, чем любое правительство.

«А правительств вечных не бывает. Пусть живет Беларусь», — сказал Зеленский.

Федеральное агентство новостей /

При этом Зеленский добавил, что не желает белорусам того же тяжелого пути, который прошли украинцы.

«Не желаю вам проходить тот путь, который прошла Украина, люди Украины, семьи, которые потеряли свои жизни в борьбе за свободу своего народа», — добавил он.

«Украина будет свободной»

Как считает Наталья Макеева, слова Зеленского похожи на несмешную шутку. «Такой же свободной и демократической» — если называть вещи своими именами — означает «стать страной, руководство которой выполняет прямые указания из Вашингтона, а любое инакомыслие чревато не просто проблемами, но и без преувеличения опасно для жизни».

«Ну и в качестве бонуса — война, потеря территорий, разрушенная экономика, депопуляция, включающая бегство населения из страны, в первую очередь в Россию. По идее, любой здравомыслящий житель Белоруссии, глядя на Украину, приходит в ужас от перспективы проснуться в таких реалиях. Потому как те проблемы, которые, как и в любой другом государстве, есть сейчас в Белоруссии, не идут ни в какое сравнение с украинскими», — пояснила Наталья Макеева.

По ее мнению, Зеленский сейчас очевидно отрабатывает заказа из США, выступая прямым проводником атлантистской геополитики. Задача коллективного Запада в лице глобалистских политических элит США — окружить Россию подконтрольными себе образованиями, одновременно создавая зоны нестабильности в нашем приграничье. Естественно, вне зависимости от звучащей риторики, благополучие жителей этих стран Вашингтон не волнует.

/ Аббас Джума

«При этом и геополитическая логика, и просто обычный здравый смысл говорят о том, что для всего евразийского пространства, а в первую очередь — для постсоветских государств куда более нормальным и естественным является сотрудничество с Россией, а не с чем-то, находящимся за многие тысячи километров. Бывшим советским республикам неплохо бы вспомнить, как они жили в эпоху, когда Москва заботилась о них, строила инфраструктуру, школы, вузы, больницы и прочее. А также создала и поддерживала «зонтик», защищавший республики от любых посягательств. Стоит посмотреть вокруг себя — что происходит сейчас, вспомнить также 90-е. И понять наконец, что спасение евразийского пространства — в стратегическом союзе с Россией», — добавила Наталья Макеева.

Он подчеркнула, спасение — не во вхождении в состав России, хотя, если народ одной из стран изъявит такую волю, то это возможно, а именно во вхождении в единый блок. Президент Белоруссии Александр Лукашенко это понимает.

«Рано или поздно очнется от проамериканского, националистического помрачения и Украина. Не сейчас, не завтра и даже не послезавтра. При другом руководстве и, по сути, на совершенно другом этапе. Но, как ни абсурдно звучит это сейчас, Украина в некой довольно отдаленной перспективе тоже будет с Россией», — заключила Наталья Макеева.

В ходе пленарного заседания Восточного экономического форума президент России Владимир Путин заявил, что оценку деятельности его коллеги Владимира Зеленского должен давать украинский народ, который избрал его на президентских выборах в 2019 году. Российский лидер также выразил надежду, что рано или поздно отношения с Украиной будут восстановлены в полном объеме.