Корнилов оценил заявление Польши о борьбе за человечество во Второй мировой войне

В своей статье «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим» президент России Владимир Путин указал на неприглядные моменты в истории Польши. Об этом в беседе с ФАН рассказал политолог, историк, журналист, политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

Эксперт прокомментировал заявление главы оборонного ведомства страны Мариуша Блащака о том, что во время Второй мировой войны поляки сражались за свободную Европу и все человечество.

«Те, кто действительно боролись с нацистами, причем неважно, в Польше это было, во Франции, в Италии, те, конечно, сражались против нацизма, фашизма, за демократические, гуманистические ценности», — сказал историк.

Владимир Корнилов также отметил, что подобными заявлениями сегодня в Варшаве стараются «отредактировать» свое недавнее прошлое.

«Владимир Путин недавно напоминал об этом в своей статье. Эту страницу своей истории поляки тоже стараются не вспоминать. В частности, когда поляки говорят, что 1 сентября 1939 года на них напала нацистская Германия и сталинский Советский Союз, они, мягко говоря, фальсифицируют историю. На самом деле на Польшу напали нацистская Германия и Словакия, которая, заметьте, пыталась вернуть себе те территории, которые за год до этого поляки при дележе с нацистами отобрали у Чехословакии», — пояснил собеседник ФАН.

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В завершение он напомнил, что в конце концов Польшу освободили именно советские войска ценой жизней многих своих солдат. Кроме того, он заметил, что публикация президента России в очередной раз осветила и другие моменты, о которых нельзя забывать.

«Именно поэтому у поляков вызвала такую нервную реакцию та самая статья Владимира Путина, в которой он напомнил и об антисемитизме в довоенной Польше, и о том, как памятник Гитлеру надеялись поставить в Варшаве, в случае если бы он окончательно решил еврейский вопрос. Это — та страница польской истории, которую в современной Польше не просто стараются не афишировать, а клянут всех, кто ее вспоминает», — подытожил политолог.

Ранее Владимир Корнилов в беседе с ФАН оценил новость о том, что ФСБ России обнародовала имена украинских палачей, казнивших мирное население и воевавших против СССР. По его словам, руководство Советского Союза совершило большую ошибку, решив хранить эти данные в секрете.