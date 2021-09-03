Миодраг Божович возглавил тульский ФК «Арсенал»

Тула, 3 сентября. Тульский футбольный клуб «Арсенал» объявил о возвращении Миодрага Божовича на пост главного тренера команды.

Черногорский наставник подписал контракт с тульским клубом на два года. Ранее Божович уже тренировал «Арсенал» с июня 2017 по октябрь 2018 года. В то время команда находилась на седьмом месте в Российской премьер-лиге.

????????????????????????С возвращением, Миодраг!



Черногорский специалист Миодраг Божович назначен главным тренером «Арсенала».



Контракт с 53-летним тренером подписан на два года.



Подробности ????https://t.co/VZbccbhzxw pic.twitter.com/xuJkGlKLta — ПФК «Арсенал» Тула (@pfc_arsenal) September 3, 2021

Дмитрий Парфенов был главным тренером команды с ноября 2020 года до недавнего времени, после чего тульский клуб объявил о его отставке. По прошествии шести туров сезона-2021/22 «Арсенал» расположился на 15-м месте в турнирной таблице РПЛ с 4 очками.