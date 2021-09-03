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«Очень недолго»: Миллер подтвердил скорое завершение проекта «СП-2»

  /   Обновлено: 03 сентября 2021 15:00
Экономика
«Очень недолго»: Миллер подтвердил скорое завершение проекта «СП-2»
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Владивосток, 3 сентября. Глава российского газового гиганта «Газпром» прокомментировал степень готовности «Северного потока» для экспорта в Европу.

Проект газопровода близок к своей полной реализации, отметил Алексей Миллер в ходе Восточного экономического форума. Об этом сообщает РИА Новости.

«Очень недолго», — ответил он на вопрос журналиста в кулуарах ВЭФ.

Миллер подтверждал, что первые поставки газа могут начаться уже в текущем отопительном сезоне. Страны Европы пополнят свои недостающие запасы после начала работы «СП-2». Специалисты оценивают начальные объемы прокачки в 5,6 миллиарда кубометров газа.

Против проекта выступают Соединенные Штаты, нежелающие делить европейский газовый рынок, а также Украина из-за опасений за спрос на свои транзитные мощности.

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Все новости / Экономика / «Очень недолго»: Миллер подтвердил скорое завершение проекта «СП-2»
миллер газопровод северный поток 2 поставки газа
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