«Очень недолго»: Миллер подтвердил скорое завершение проекта «СП-2»

Владивосток, 3 сентября. Глава российского газового гиганта «Газпром» прокомментировал степень готовности «Северного потока» для экспорта в Европу.

Проект газопровода близок к своей полной реализации, отметил Алексей Миллер в ходе Восточного экономического форума. Об этом сообщает РИА Новости.

«Очень недолго», — ответил он на вопрос журналиста в кулуарах ВЭФ.

Миллер подтверждал, что первые поставки газа могут начаться уже в текущем отопительном сезоне. Страны Европы пополнят свои недостающие запасы после начала работы «СП-2». Специалисты оценивают начальные объемы прокачки в 5,6 миллиарда кубометров газа.

Против проекта выступают Соединенные Штаты, нежелающие делить европейский газовый рынок, а также Украина из-за опасений за спрос на свои транзитные мощности.