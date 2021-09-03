Награждение победителей двух конкурсов АрМИ-2021 состоялось в Рязанской области

Рязань, 3 сентября. Замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров наградил победителей конкурсов «Десантный взвод» и «Тактический стрелок», которые прошли в рамках Армейских международных игр.

Награждение состоялось в ходе торжественной церемонии на территории полигона Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения в Рязанской области. Евкуров оценил успехи военных и поблагодарил их за честную борьбу.

«На этих площадках военнослужащие показывают то, чему учатся на плановых занятиях по боевой подготовке, на учебных полях. Участники соревнований получают огромное удовольствие от общения между собой, налаживается тесное военное сотрудничество», — отметил он.

По итогам подсчета баллов, победу в состязаниях одержала российская команда. Второе место разделили десантники из Казахстана и Китая. На третьем месте расположились белорусские военные.

Ранее сообщалось, что команды военнослужащих из России, Китая и Узбекистана в рамках АрМИ-2021 установили семь мировых рекордов. Кроме того, как пишет «Царьград», в конкурсе «Атлет» проявили себя армянские военные.