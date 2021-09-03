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General Motors останавливает производство в Северной Америке
Весь мир
General Motors останавливает производство в Северной Америке
Global Look Press  /  Nathan Denette / Keystone Press Agency

Вашингтон, 3 сентября. Американский автогигант General Motors объявил об остановке производства почти на всех своих заводах в Северной Америке, начиная со следующей недели.

По словам руководства компании, к таким мерам автопроизводитель вынужден прибегнуть из-за дефицита электронных компонентов, с которым столкнулось производство.

Согласно официальной информации, в США продолжат работу всего четыре сборочные площадки, на которых собираются наиболее востребованные модели.

«Все объявления, которые мы сделали сегодня, связаны с нехваткой чипов, единственный завод, который не связан с этим, — это площадка Orion», — сообщил представитель GM Дэн Флорес, ссылаясь на закрытие этого завода из-за проблем с массовым отзывом электромобилей Chevy Bolt, выпускавшихся здесь.

Автопроизводители по всему миру испытывают нехватку электронных компонентов, которая связана с приостановкой производства чипов на заводах в Азии из-за пандемии COVID-19. Также дефициту полупроводников способствовал рост спроса на электронные устройства, который был вызван переводом большого числа офисных работников на «удаленку». Это привело к остановке конвейеров многих мировых производителей автомобилей.

«Пандемия вызвала ограничения поставок в странах, производящих полупроводниковые чипы. Но я не могу сказать, связано ли это с высоким уровнем заражения среди сотрудников, или это правительства вводят ограничения на заводы из-за пандемии», — говорит Дэн Флоренс.

Несмотря на остановку производства, руководство GM настроено довольно оптимистично и планирует использовать вынужденный простой с максимальной пользой.

«Во время простоя мы отремонтируем и отправим недостроенные автомобили со многих пострадавших заводов дилерам, чтобы помочь удовлетворить высокий потребительский спрос на нашу продукцию.

Хотя ситуация остается сложной и очень нестабильной, мы по-прежнему уверены в способности нашей команды продолжать находить творческие решения, чтобы свести к минимуму воздействие на наши автомобили с самым высоким спросом», — заявил Флоренс.

Камала Харрис предложит странам Азии дружить с США против Китая
Global Look Press  / Ken Cedeno - Pool Via Cnp / Keystone Press Agency

Дефицит электронных компонентов стал предметом пристального внимания администрации Белого дома. В ходе своего официального азиатского турне, которое состоялось в начале августа, вице-президент США Камала Харрис посетила Сингапур и Вьетнам. Одной из тем переговоров между американской делегацией и представителями власти и бизнеса азиатских стран был вопрос приоритетных поставок электронных компонентов в Соединенные Штаты. Кроме того, ведущие производители полупроводников заключили с американскими властями соглашения по созданию производственных мощностей на территории США.

Несмотря на достигнутые договоренности, для их реализации требуется несколько лет, в то время, как дефицит компонентов уже сейчас негативным образом сказывается на американской экономике.

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сша электроника дефицит автомобилестроение
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