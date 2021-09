General Motors останавливает производство в Северной Америке

Вашингтон, 3 сентября. Американский автогигант General Motors объявил об остановке производства почти на всех своих заводах в Северной Америке, начиная со следующей недели.

По словам руководства компании, к таким мерам автопроизводитель вынужден прибегнуть из-за дефицита электронных компонентов, с которым столкнулось производство.

