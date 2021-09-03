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Мужская сборная России по плаванию завоевала золото Паралимпиады

  /   Обновлено: 03 сентября 2021 15:01
Спорт
Мужская сборная России по плаванию завоевала золото Паралимпиады
Global Look Press  /  Du Xiaoyi/XinHua

Токио, 3 сентября. Мужская сборная России по плаванию завоевала золото летних Паралимпийских игр — 2020 в Токио в комбинированной эстафете 4 по 100 метров.

Российская команда в лице Богдана Мозгового, Андрея Калины, Александра Скалиуха и Андрея Николаева завершила эстафету с результатом 4.6,59 минуты, установив тем самым новый мировой рекорд.

Вторыми стали пловцы из Австралии. Их результат составил 4.07,70 минуты. Бронза досталась итальянским паралимпийцам, завершившим эстафету за 4.11,20 минуты.

Национальная команда России ранее обновила рекорд 2012 года по завоеванным наградам — наградная копилка страны получила 103-ю медаль летних Паралимпийских игр — в Токио.

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