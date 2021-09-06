«Только приятные слова»: Альгис Микульскис об итогах американского вояжа Зеленского

Информационный ажиотаж вокруг визита украинского президента в США пошел на убыль, а значит, пришло время рассмотреть итоги этой поездки вдумчиво, не спеша и почти без эмоций.

Специальный корреспондент ФАН Альгис Микульскис в своем материале разбирается, что же на самом получил Киев в обмен на свою лояльность к Вашингтону.

Итак, после беседы Владимира Зеленского с Джо Байденом официальный визит президента Украины в США можно считать законченным. Вчерашнее выступление «пана Зе» в Стэнфорде — это уже «внеклассное чтение», не имеющее никаких политических или экономических смыслов. По этой причине информационный шторм в СМИ и соцсетях, вызванный «встречей в верхах», потихоньку пошел на убыль везде, кроме, само собой, Незалежной — там продолжают предсказуемо праздновать очередную «великую перемогу».

Ну, что ж… Давайте посмотрим, с каким багажом достижений вернется на берега Днепра украинская делегация во главе с лидером государства.

Главным итогом визита, по мнению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, стал «выход на новый уровень стратегического партнерства». Причем этот вывод Кулеба сделал из совершенно пустякового факта — беседа президентов продолжалась дольше запланированного времени.

«Вместо предусмотренного графиком часа разговор президентов Украины и США продолжался два часа. Президенты вывели наши отношения на новый уровень», — заявил министр в Twitter.

wikipedia.org / Едуард Крижанівський / Фото пресс-служби міністерства закордонних справ України / CC BY-SA 4.0

Так что же представляет из себя означенный «новый уровень»? Чтобы понять это, нужно вспомнить с какими желаниями ехали в Вашингтон украинцы.

Вишлист команды Зеленского был весьма обширным:

выделение 277 млрд долларов на реализацию «Плана трансформации Украины»;

финансирование «зеленой» энергетики и реконструкции украинских дорог;

предоставление гарантий продолжения транзита российского газа;

увеличение размеров военно-технической помощи;

протекция США в вопросе скорейшего вступления Украины в НАТО;

содействие в «деоккупации» Крыма и Донбасса.

Это основное. Думаю, были еще и желания, обсуждавшиеся за закрытыми дверями, но я не большой специалист по конспирологии. А теперь самое время перейти к рассмотрению достигнутого «нового уровня».

277 млрд долларов. Ради интереса я заглянул на сайт украинского министерства финансов, где выяснилось, что номинальный ВВП страны в 2020 году составил 155 582 млн долларов. Зеленский попросил у американского бизнеса в 1,8 раза больше. Бизнес вежливо покивал. Далее развивать эту тему смысла, думаю, нет. Первая позиция вишлиста аннулируется.

«Зеленая» энергетика и дорожное хозяйство. Экспортно-импортный банк США пообещал 3 млрд, но в кредит. Причем именно пообещал. Если это обещание будет выполнено — на шею украинских налогоплательщиков будет накинута еще одна долговая удавка.

Газовый вопрос. Тут можно говорить о полном провале. Судя по всему, Зеленский к моменту начала переговоров так и не отделался от идеи закрыть строительство «Северного потока — 2», так и не поняв аксиому: газопроводы, готовые на 99%, никто и никогда не забрасывал и забрасывать не собирается — те же европейские бизнесмены, вложившие в проект не один миллиард, просто не поймут подобных политизированных шагов. Таким образом, все, чего удалось добиться, — обещания противодействия влиянию «СП-2» на «украинский транзит» и назначения соответствующего спецпредставителя. О каких-либо компенсациях Украине за потерю газовых доходов речи просто не велось.

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Военно-техническое сотрудничество. Абсолютно ничего нового! Совместные учения и обмен разведданными как продолжались, так и будут продолжаться. Просто теперь по этому поводу подписана соответствующая бумага. А утешительный приз в виде 60 млн — это, извините, стоимость одного истребителя. Самого современного, но одного. Еще, конечно, речь шла о противотанковых комплексах Javelin, которые тоже пока только пообещали. Вот только смысла в их наличии у ВСУ нет абсолютно никакого — массированных танковых ударов по украинской армии в обозримом будущем не ожидается.

НАТО. Тоже — ожидаемый провал. Владимир Зеленский, видимо, не понял того, о чем ему сигнализировала теперь уже бывшая президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью изданию «Европейская правда», и решил поднять вопрос о скорейшем вступлении Украины в Альянс уже перед «высшим руководством» в лице американского президента. Безуспешно. США устами пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки проинформировали украинских соискателей о том, что такие решения принимает сама организация, а не лично Джо Байден. Даже при условии полной поддержки Вашингтоном идеи об «открытости НАТО для всех желающих».

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Крым и Донбасс. По словам самого Зеленского, во время переговоров эти топонимы звучали много раз. Однако, судя по отсутствию сколь-нибудь значимой реакции в СМИ, дальше их упоминания дело так и не продвинулось.

Что имеем в сухом остатке? 60 млн сейчас. 3 млрд — в кредит и позже. 463 млн гуманитарной помощи — безвозмездно, но тоже позже. Огромное количество никого ни к чему не обязывающих меморандумов, протоколов о намерениях и прочей макулатуры.

И, конечно, радость Владимира Зеленского:

«От президента слышал только приятные слова…»

Собственно — все. На этом «новый уровень стратегического партнерства» себя исчерпал.