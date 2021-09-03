Паралимпиада-2020: медальный зачет, место России, перевалили сотню, догоняем британцев

Россия продолжает успешно выступать на Паралимпиаде-2020 в Токио. На 15 часов пятницы, 3 сентября, в нашей медальной копилке уже 106 наград. По этому показателю россияне отстают от Великобритании всего на две медали, так что шансы нагнать британцев и снова стать вторыми у россиян есть.

Медальный зачет, место России

В медальном зачете Паралимпиады лидируют китайские атлеты, у которых невероятная 181 награда, из которых 85 — золотые. Еще у них есть 51 серебряная и 45 бронзовых медалей.

На втором месте идет Великобритания с 37 золотыми медалями (37—32—39—108), следом с вполне преодолимым отрывом Россия. В нашей копилке 34 золотые, 29 серебряных, 43 бронзовые медали, а всего наград лишь на две меньше, чем у британцев — 106.

Следом идут паралимпийцы США, на пятой строчке медального зачета — Украина.

Очередной соревновательный день Паралимпиады не принес россиянам золота, но зато удалось завоевать четыре серебра. Это успех легкоатлетов Александры Могучей (прыжки в длину), Алексея Кузнецова (метание копья), Александра Работницкого (бег на 1500 м), а также гребца Леонида Крылова (байдарка, дистанция 200 метров).

К счастью, Паралимпиада выходит на финишную прямую без скандалов наподобие тех, которыми ранее «порадовали» представители Украины.

Паралимпийские игры в Токио продлятся до 5 сентября. Российская команда из-за санкций выступает под флагом Паралимпийского комитета России. При победах наших паралимпийцев на награждении звучит фрагмент Первого концерта Чайковского.