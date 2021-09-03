Юный россиянин пожаловался на «угрозы» со стороны Веры Брежневой

Пенза, 3 сентября. Молодой житель Пензенской области обратился в полицию с заявлением, что певица Вера Брежнева якобы угрожает ему в социальной сети, сообщают СМИ.

Кроме того, 18-летний заявитель отметил, что получает аналогичные сообщения и от актрисы Натальи Рудовой. В чем суть «угроз», на которые пожаловался юноша, не сообщается.

Правоохранителям предстоит провести проверку по факту обращения молодого человека, однако они допускают, что аккаунты Веры Брежневой и Натальи Рудовой могут принадлежать другим людям, а сами артистки никогда не отправляли пензенцу никаких сообщений.

Незадолго до этого двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян сообщила, что неадекватная фигуристка угрожает ее семье в социальных сетях.