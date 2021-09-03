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В «Новатэке» объяснили необходимость быстрой монетизации российского газа

  /   Обновлено: 03 сентября 2021 14:41
Экономика
В «Новатэке» объяснили необходимость быстрой монетизации российского газа
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 3 сентября. России следует ускоренными темпами извлекать выгоду из имеющихся запасов газа, полагает глава «Новатэка» Леонид Михельсон.

Спрос на международном рынке будет падать в перспективе десятка лет, поэтому сейчас лучший момент для извлечения прибыли, цитирует Михельсона агентство «Прайм».

«Я считаю, энергопереход когда-то случится. И мы прогнозируем 30-35 год еще можно подписывать долгосрочные договоры. Потом газ не востребован будет, надо монетизировать это сейчас», — заявил он.

Михельсон считает водородное топливо более перспективным ресурсом, поэтому компания «Новатэк» объявила ранее о соглашении с предприятием «Северсталь». Проект предусматривает создание производства водорода и развитие других зеленых технологий.

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газ михельсон новатэк рынок газа
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