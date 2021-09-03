NI: российская «Струна-1» стала кошмаром для самолетов-невидимок НАТО

Вашингтон, 3 сентября. Российская бистатическая радиолокационная система «Струна-1» стала настоящим кошмаром для самолетов-невидимок НАТО, заявил аналитик из США Чарли Гао.

Обозреватель американского издания The National Interest (NI) в своем материале пишет, что как только появились стелс-истребители, все страны начали искать методы противодействия им. Как передает «ПолитРоссия», наибольших успехов на этом поприще добилась Россия, создав систему «Струна-1».

«"Струна-1" отличается от большинства радаров тем, что его приемник и передатчик находятся в двух разных местах», — отметил эксперт.

Гао указывает, что «Струна» обладает более мощной связью между передатчиком и приемником, нежели обычные радары, что позволяет ей обладать повышенной чувствительностью. Установка позволяет почти в три раза увеличить эффективное радиолокационное сечение цели, игнорируя при этом любые рассеивающие радиоволны покрытия. Благодаря этому она может обнаруживать не только самолеты-невидимки, но также дельтапланы и крылатые ракеты, обладающие малозаметностью. Все это позволяет российской системе нести серьезную угрозу таким истребителям США и НАТО, как F-35.

Ранее эксперты NI сообщали, что российский самолет пятого поколения Су-57 станет смертельным противником для американского стелс-истребителя F-22. Новейший российский летательный аппарат уже запущен в серийное производство, передает «Царьград».