Более 6000 пассажиров получили «Мили вакцинации» в рамках акции от Аэрофлота

Москва, 3 сентября. Российская авиакомпания «Аэрофлот» начислила пассажирам, которые сделали прививку от коронавирусной инфекции, свыше половины фонда в рамках акции «Мили вакцинации».

Первые 6052 пассажира, которые прошли процедуру, получили бонусы от Аэрофлота. Компания начислила свыше 60 млн баллов в рамках акции «Мили вакцинации». Проект начали 15 мая. Всего участникам акции планируется начислить 100 млн миль.

Цель программы заключается в поощрении первых десяти тысяч пассажиров, которые сделают прививку от инфекции. Чтобы получить мили, человек должен быть участником программы «Аэрофлот Бонус», завершить курс вакцинации и совершить перелет. При этом участвовать в проекте могут только граждане старше 18 лет. Аэрофлот является первой авиакомпанией в России, которая разработала программу поощрения прививочной кампании против коронавируса.

Авиаперевозчик «Аэрофлот» и Почта России ранее заявили о расширении сотрудничества. Меморандум подписали главы организаций Михаил Полубояринов и Максим Акимов. Компании планируют сократить сроки доставки почтовых отправлений. При этом объем перевозок увеличится.