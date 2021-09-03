Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 сентября 15:05
15:04
Общество
В Китае нашли остатки рисового пива возрастом 9000 лет
15:00
Экономика
«Очень недолго»: Миллер подтвердил скорое завершение проекта «СП-2»
15:00
Общество
Международный фестиваль народного творчества пройдет во Владимирской области
15:00
Общество
Дептранс Москвы присоединился к шуткам про 3 сентября
14:58
Спорт
Паралимпиада-2020: медальный зачет, место России, перевалили сотню, догоняем британцев
14:57
Армия
Награждение победителей двух конкурсов АрМИ-2021 состоялось в Рязанской области
14:57
Весь мир
Главный итог визита Зеленского в США: Украина станет отмывочной станцией для Америки
14:56
Весь мир
Израиль предостерег США от критики в адрес Саудовской Аравии и Египта
14:56
Общество
Биржевой мост в Петербурге перекроют с 1 октября из-за ремонта
14:56
Происшествия
Юный россиянин пожаловался на «угрозы» со стороны Веры Брежневой
Все новости

Более 6000 пассажиров получили «Мили вакцинации» в рамках акции от Аэрофлота

  /   Обновлено: 03 сентября 2021 14:34
Общество
Более 6000 пассажиров получили «Мили вакцинации» в рамках акции от Аэрофлота
wikipedia.org  /  Pavel Adzhigildaev / CC BY-SA 3.0

Москва, 3 сентября. Российская авиакомпания «Аэрофлот» начислила пассажирам, которые сделали прививку от коронавирусной инфекции, свыше половины фонда в рамках акции «Мили вакцинации».

Первые 6052 пассажира, которые прошли процедуру, получили бонусы от Аэрофлота. Компания начислила свыше 60 млн баллов в рамках акции «Мили вакцинации». Проект начали 15 мая. Всего участникам акции планируется начислить 100 млн миль.

Цель программы заключается в поощрении первых десяти тысяч пассажиров, которые сделают прививку от инфекции. Чтобы получить мили, человек должен быть участником программы «Аэрофлот Бонус», завершить курс вакцинации и совершить перелет. При этом участвовать в проекте могут только граждане старше 18 лет. Аэрофлот является первой авиакомпанией в России, которая разработала программу поощрения прививочной кампании против коронавируса.

Авиаперевозчик «Аэрофлот» и Почта России ранее заявили о расширении сотрудничества. Меморандум подписали главы организаций Михаил Полубояринов и Максим Акимов. Компании планируют сократить сроки доставки почтовых отправлений. При этом объем перевозок увеличится.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Более 6000 пассажиров получили «Мили вакцинации» в рамках акции от Аэрофлота
аэрофлот пассажиры мили вакцинации
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru