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Легкоатлетка Александра Ручкина завоевала серебро Паралимпиады в прыжках в длину
Спорт
Легкоатлетка Александра Ручкина завоевала серебро Паралимпиады в прыжках в длину
wikipedia.org  /  Scazon / CC BY 2.0

Токио, 3 сентября. Россиянка Александра Ручкина добавила в медальную копилку страны серебро летних Паралимпийских игр — 2020 в Токио, завоеванное ею в прыжках в длину.

Российская легкоатлетка стала серебряной медалисткой состязаний, продемонстрировав результат 5,49 метра. Наилучший результат показала польская спортсменка Каролина Кухарчик, прыгнувшая на 6,03 метра. Бронзовая награда отошла легкоатлетке из Хорватии Микеле Ристоски — 4,99 метра.

В соревнованиях, проводившихся в категории Т20 среди спортсменов с интеллектуальными нарушениями, участвовала еще одна россиянка — легкоатлетка Ирина Потехина, показавшая результат 4,99 метра.

Российская сборная ранее обновила рекорд 2012 года по количеству наград, завоеванных на летних Паралимпийских играх — 2020 в Токио. Паралимпийский счет команды превысил 103 медали.

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