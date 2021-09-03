Легкоатлетка Александра Ручкина завоевала серебро Паралимпиады в прыжках в длину

Токио, 3 сентября. Россиянка Александра Ручкина добавила в медальную копилку страны серебро летних Паралимпийских игр — 2020 в Токио, завоеванное ею в прыжках в длину.

Российская легкоатлетка стала серебряной медалисткой состязаний, продемонстрировав результат 5,49 метра. Наилучший результат показала польская спортсменка Каролина Кухарчик, прыгнувшая на 6,03 метра. Бронзовая награда отошла легкоатлетке из Хорватии Микеле Ристоски — 4,99 метра.

В соревнованиях, проводившихся в категории Т20 среди спортсменов с интеллектуальными нарушениями, участвовала еще одна россиянка — легкоатлетка Ирина Потехина, показавшая результат 4,99 метра.

Российская сборная ранее обновила рекорд 2012 года по количеству наград, завоеванных на летних Паралимпийских играх — 2020 в Токио. Паралимпийский счет команды превысил 103 медали.