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Бузова в ультра-коротких шортах «оседлала» Галустяна
Шоу-бизнес
Бузова в ультра-коротких шортах «оседлала» Галустяна
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda

Москва, 3 сентября. Певица и телеведущая Ольга Бузова на своей странице в Instagram поделилась свежим снимком, где помимо нее также есть и комик Михаил Галустян. Все дело в том, что знаменитости задействованы в новом проекте, а в свободное от съемок время юморят, шутят и записывают короткие ролики в угоду подписчикам, пишет Teleprogramma.pro.

Теледива буквально оседлала Галустяна, с разбегу прыгнув к нему на спину. При этом она случайно засветила свои красивые, изящные ноги.

Бывшая девушка Давида Манукяна дополнила образ микрошортами и топом-бандо, что вызвало бурю негативных комментариев.

«Куда опять девалась грудь?», «Вся какая-то сплющенная», «Мишка, держись! Если что, зови на помощь», «Ну Галустян и попал, уже на спине ездят», «Михаил явно не ожидал такого счастья», «Ольга нашла себе занятие! Галопом по Европам», — соревновались в остроумии подписчики.

После представления в комментариях певицы и шоумэна появилось еще несколько тысяч комментариев. Сами звезды при этом продолжали шутить и хохотать.

«Позвольте вашу ручку, баронесса! Выходите-выходите! Вот и приехали к нам на ранчо», — встречал певицу Галустян.

«Ты ж мой сладкий пирожок! А вот так можно?» — запрыгнула певица неожиданно к Михаилу на спину.

«Заберите меня отсюда», — истошно завыл Галустян.

«А все, а надо было раньше думать», — рассмеялась в лицо комику певица.

«А я моргаю, ребята, если вы напишите в комментариях: «Миша! Моргни, если ты в плену!» Я моргаю», — продолжал шутить Михаил.

Ранее сообщалось, как Бузова относится к Ксении Собчак и «Нежному редактору».

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фото галустян бузова съемки шортики
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