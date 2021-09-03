Бузова в ультра-коротких шортах «оседлала» Галустяна

Москва, 3 сентября. Певица и телеведущая Ольга Бузова на своей странице в Instagram поделилась свежим снимком, где помимо нее также есть и комик Михаил Галустян. Все дело в том, что знаменитости задействованы в новом проекте, а в свободное от съемок время юморят, шутят и записывают короткие ролики в угоду подписчикам, пишет Teleprogramma.pro. View this post on Instagram A post shared by Михаил Галустян (@m_galustyan) Теледива буквально оседлала Галустяна, с разбегу прыгнув к нему на спину. При этом она случайно засветила свои красивые, изящные ноги. Бывшая девушка Давида Манукяна дополнила образ микрошортами и топом-бандо, что вызвало бурю негативных комментариев.

«Куда опять девалась грудь?», «Вся какая-то сплющенная», «Мишка, держись! Если что, зови на помощь», «Ну Галустян и попал, уже на спине ездят», «Михаил явно не ожидал такого счастья», «Ольга нашла себе занятие! Галопом по Европам», — соревновались в остроумии подписчики.

После представления в комментариях певицы и шоумэна появилось еще несколько тысяч комментариев. Сами звезды при этом продолжали шутить и хохотать.

«Позвольте вашу ручку, баронесса! Выходите-выходите! Вот и приехали к нам на ранчо», — встречал певицу Галустян. «Ты ж мой сладкий пирожок! А вот так можно?» — запрыгнула певица неожиданно к Михаилу на спину. «Заберите меня отсюда», — истошно завыл Галустян. «А все, а надо было раньше думать», — рассмеялась в лицо комику певица. «А я моргаю, ребята, если вы напишите в комментариях: «Миша! Моргни, если ты в плену!» Я моргаю», — продолжал шутить Михаил.

Ранее сообщалось, как Бузова относится к Ксении Собчак и «Нежному редактору».