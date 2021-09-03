Волонтеры вывели из леса в Тверской области заблудившегося грибника и его собаку

Тверь, 3 сентября. Волонтеры из поисково-спасательного отряда «Сова» вывели из леса недалеко от Кимрского района Тверской области заблудившегося грибника и его сбежавшего питомца — таксу.

Ночью 30 августа отряд волонтеров отправился искать заплутавшего пенсионера. Он все время находился на связи с ребятами. Специалистам пришлось преодолевать по пути глубокие лужи, озера, зыбкую почву и топь.

Вскоре они обнаружили 67-летнего грибника под опорой линии электропередач, а рядом с ним и его сбежавшую собаку. Местный житель пожаловался, что несколько раз проваливался по пояс в воду и что его ноги замерзли.

Волонтеры накрыли пострадавшего спас-одеялом и, когда удостоверились, что он может самостоятельно идти, вернулись обратно. Жизни таксы и ее хозяина теперь ничего не угрожает.

В начале мая министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский отбился от коллектива и потерялся в лесу, сообщало издание URA.RU. По его словам, он неправильно сориентировался на незнакомой местности.