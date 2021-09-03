В офисе Зеленского заявили, что Украина «снялась с крючка» Минских соглашений

Киев, 3 сентября. Украина «снялась с крючка» Минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом заявил советник главы офиса президента Алексей Арестович.

Дипломат входит в делегацию Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу. Арестович озвучил неожиданный маневр в Минских соглашениях в эфире программы «Право на власть» на государственном телеканале.

Глава МИД России Сергей Лавров в апреле подчеркнул, что команда президента Украины Владимира Зеленского «извивается как может» в попытках перевернуть договоренности по Донбассу. Дипломат указал на невозможность «спускать их с крючка». Арестович ответил министру иностранных дел РФ после визита Зеленского в США, где политик встречался с американским лидером Джо Байденом.

«Мы снялись с крючка Минских соглашений... Это огромное наше достижение, прорывное», — констатировал советник делегации Киева в трехсторонней контактной группе.

В Кремле ранее оценили договоренности по Донбассу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что выполнение Минских соглашений является «единственным возможным средством урегулирования» ситуации.

Зеленский на переговорах с президентом США Джо Байденом попросил помощи американской стороны в решении территориальных проблем. Политик назвал Соединенные Штаты стратегическим партнером и сторонником суверенитета Украины.