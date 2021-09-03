Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 сентября 15:04
15:04
Общество
В Китае нашли остатки рисового пива возрастом 9000 лет
15:00
Экономика
«Очень недолго»: Миллер подтвердил скорое завершение проекта «СП-2»
15:00
Общество
Международный фестиваль народного творчества пройдет во Владимирской области
15:00
Общество
Дептранс Москвы присоединился к шуткам про 3 сентября
14:58
Спорт
Паралимпиада-2020: медальный зачет, место России, перевалили сотню, догоняем британцев
14:57
Армия
Награждение победителей двух конкурсов АрМИ-2021 состоялось в Рязанской области
14:57
Весь мир
Главный итог визита Зеленского в США: Украина станет отмывочной станцией для Америки
14:56
Весь мир
Израиль предостерег США от критики в адрес Саудовской Аравии и Египта
14:56
Общество
Биржевой мост в Петербурге перекроют с 1 октября из-за ремонта
14:56
Происшествия
Юный россиянин пожаловался на «угрозы» со стороны Веры Брежневой
Все новости

Новые ограничения по коронавирусу в Турции не коснутся туристов из России
Общество
Новые ограничения по коронавирусу в Турции не коснутся туристов из России
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Москва, 3 сентября. Ограничения по коронавирусу, которые начнут действовать в Турции с 6 сентября, не затронут туристов из России. Об этом сообщили в посольстве республики в Москве.

Действие новых ограничительных мер не распространяется на иностранных граждан, прибывающих в Турцию с туристическими целями. Но при этом данные правила коснутся иностранцев-резидентов, имеющих вид на жительство в Турции, рассказали ТАСС в диппредставительстве.

Турецкие власти с 6 сентября вводят ограничения, направленные на борьбу с распространением COVID-19 в стране. Так, в частности, речь идет о необходимости предоставлять отрицательный результат ПЦР-тестирования лицам, которые не прошли вакцинацию и не болели инфекцией. Наличие справки будет требоваться при посещении концертов, кино и театра, а также для междугородних поездок на самолете, автобусе и других видах общественного транспорта.

Однако туристический сезон в Турции может завершиться раньше положенного из-за нехватки отдыхающих. На ситуации также сказывается и эпидемиологическая обстановка в стране.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Новые ограничения по коронавирусу в Турции не коснутся туристов из России
турция туристы ограничения коронавирус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru