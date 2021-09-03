Новые ограничения по коронавирусу в Турции не коснутся туристов из России

Москва, 3 сентября. Ограничения по коронавирусу, которые начнут действовать в Турции с 6 сентября, не затронут туристов из России. Об этом сообщили в посольстве республики в Москве.

Действие новых ограничительных мер не распространяется на иностранных граждан, прибывающих в Турцию с туристическими целями. Но при этом данные правила коснутся иностранцев-резидентов, имеющих вид на жительство в Турции, рассказали ТАСС в диппредставительстве.

Турецкие власти с 6 сентября вводят ограничения, направленные на борьбу с распространением COVID-19 в стране. Так, в частности, речь идет о необходимости предоставлять отрицательный результат ПЦР-тестирования лицам, которые не прошли вакцинацию и не болели инфекцией. Наличие справки будет требоваться при посещении концертов, кино и театра, а также для междугородних поездок на самолете, автобусе и других видах общественного транспорта.

Однако туристический сезон в Турции может завершиться раньше положенного из-за нехватки отдыхающих. На ситуации также сказывается и эпидемиологическая обстановка в стране.