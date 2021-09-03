Основано на реальных событиях: глава ФЗНЦ рассказал о фильме «Шугалей-3»

Фильм «Шугалей-3. Возвращение» был показан 2 сентября на телеканале НТВ. Освещенные в нем события берут начало в Ливии, когда известный социолог Максим Шугалей вместе со своим переводчиком Самером Суэйфаном оказались в плену боевиков. В интервью ФАН глава ФЗНЦ рассказал, что авторы картины отлично справились с работой, совместив правдивое повествование событий с художественным вымыслом, который придал фильму динамики.

— Максим, на телеканале НТВ прошла премьера фильма «Шугалей-3. Возвращение», в котором вы участвовали не только в качестве прототипа главного героя, но и как актер. Известно, что первые два фильма основаны на реальных событиях, а что насчет сюжета третьей картины?

— Сюжет третьего фильма действительно основан на реальных событиях. Это была одна из главных задач для съемочной группы – донести правду до зрителя, помимо этого сделать это интересно и динамично. На мой взгляд, команда отлично с ней справилась. Общая хронология событий воспроизведена достаточно точно, тем не менее, имеет место и художественный вымысел – некоторые сюжеты добавили сценаристы. Иначе фильм бы не был таким захватывающим.

— Следующий вопрос не стоит читать тем, кто не смотрел картину. Осторожно, спойлеры. В картине есть очень любопытный момент. По сюжету друга главного героя Фарида пытаются захватить из-за некой информации, которую он в итоге на флешке передает Шугалею со словами: «У меня есть все данные банковских счетов, куда уходят деньги с доходов от нефти. Все транзакции. А знаешь, кто среди получателей? Аль-Каида1, ИГИЛ1 (террористические организации, запрещенные на территории РФ) и даже президенты некоторых стран. Вот здесь вся эта информация». Это художественный вымысел сценариста или реальность?

— Скажу одно, по итогам исследований, в Ливии мы расковыряли большую навозную кучу, и в ней еще полно мух сидит. Именно поэтому тема и вызывает широкий общественный резонанс. Нам с Фондом защиты национальных ценностей, безусловно, еще есть над чем работать. Кстати, флешка хранится у меня.

— Максим, в конце августа вы прилетели в Кабул для проведения социологических исследований. Значит ли это, что нам стоит ожидать четвертого фильма, сюжет которого будет развиваться в Афганистане?

— Пока не знаю. Афганистана – отдельная тема. Повторюсь, мы еще не завершили предыдущие исследования. И как показывает практика, чем глубже копаешь, тем больше остается неисследованного. Первые результаты моей поездки можно будет увидеть на сайте Фонда. А что касается фильмов, время покажет. Пока, предлагаю всем ознакомиться с картиной, которая получилась действительно захватывающей.

Постер к фильму «Шугалей 3» /

Автором третьей части фильма о судьбе российского социолога стал Михаил Вассербаум. Главные роли сыграли Кирилл Полухин, Олег Абалян, Екатерина Решетникова и Сергей Яценюк. Картину можно будет посмотреть в кинотеатрах Санкт-Петербурга, а также в онлайн-кинотеатрах с 9 сентября.

1 Организация запрещена на территории РФ.