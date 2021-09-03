Президент Украины Владимир Зеленский 30 августа вылетел в США, где уже 1 сентября встретился с американским лидером Джо Байденом. Примечательно, что дату встречи постоянно переносили: это связано с тем, что террористическая организация «Талибан»1 (запрещена в России) дала американцам время до 31 августа на то, чтобы США вывели свои войска из Афганистана. Проще говоря, визит Зеленского был несвоевременным. Как отмечают в Офисе президента Украины, глава государства пробудет в США до 5 сентября.

Переговоры между Зеленским и Байденом, которые длились около двух часов, проходили в Овальном кабинете Белого дома. После чего украинская сторона опубликовала совместное заявление относительно стратегического партнерства Украины и США. Документ состоит из пяти блоков:

Безопасность и оборона; Демократия, правосудие и права человека; Энергетическая безопасность и климат; Экономический рост и процветание; Противодействие пандемии и гуманитарная помощь.

Ни обещаний вступления в НАТО, ни гарантий закрытия «Северного потока — 2», а ведь именно с этим ехал Зеленский в США, Украине получить не удалось. Более того, как позже заявили участники украинской делегации, общение по большей части касалось внутренней украинской повестки. Байден вновь указал киевской стороне, что ей необходимо провести реформы фактически всех ключевых сфер.

Кроме того, в тексте нет и намека на присоединение США к переговорному процессу по урегулированию ситуации в Донбассе, хотя украинская сторона постоянно говорила о том, что хочет видеть Вашингтон в «нормандском формате». Единственное, что действительно удалось сделать украинскому президенту — выбить у США денег на армию. Белый дом обещал выделить всего 60 млн долларов. Это очень небольшие деньги, учитывая тот факт, что Зеленский собрался строить собственный флот, включая подводные лодки. Так, например, американская подводная лодка класса атомных субмарин «Вирджиния», которая носит название «Иллинойс», обошлась США в 2,7 млрд долларов.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным директором Apple Тимом Куком (кроме того, во время выступления в Стэнфордском университете украинский лидер сравнил себя с основателем компании Apple Стивом Джобсом), а вице-премьер Украины Михаил Федоров — с вице-президентом Google Караном Бхатией. Такие встречи вызвали опасения в украинском обществе, поскольку оппозиционные политики считают, что Зеленский намерен закрыть YouTube-каналы, которые неугодны киевским властям. Это, например, канал известного блогера и политика Анатолия Шария. Но, скорее всего, у Киева ничего не получится, поскольку американские корпорации никогда не пойдут на такие жертвы ради Украины.

Федеральное агентство новостей /

Чем остальные дни в США будет заниматься Владимир Зеленский, неизвестно. Однако прорывных договоренностей ждать не стоит, рассказал в интервью Федеральному агентству новостей бывший депутат Верховной рады, украинский политик Алексей Журавко. Как отметил спикер, главный итог визита Зеленского в США: Украина станет отмывочной станцией для Америки.

«Никакого экономического прорыва после поездки Зеленского в США ждать не стоит. Он ничего не добился. Не будет никаких инвестиций, а также американских вложений в серьезные проекты на территории Украины. Единственное, чего можно ожидать, — Украина станет отмывочной станцией (хабом) для различных американских фондов. Что касается вложений американских средств в производство для создания здорового экономического климата, то их не будет. Могут, конечно, частные военные корпорации зайти, но и здесь все равно будут отмываться деньги», — сказал он.

Политик считает, что после того, как Зеленский приедет обратно на Украину, будет развернута кампания по дезинформации населения. Украинцам начнут рассказывать, что визит президента был успешным, несмотря на то, что никаких прорывных решений так и не было принято.

«Если говорить о том, что же привезет Зеленский из США для страны и обычного рядового гражданина, то здесь можно констатировать, что ничего. Однако президент Украины после приезда на Украину будет всем показывать фотографии и рассказывать о том, с какими он встречался людьми. Но это все — замыливание глаз. Кроме того, советники Зеленского по «95-му кварталу» развернут кампанию по дезинформации общества. Они будут рассказывать, что если бы не поездка Зеленского в США, то Украины уже бы не было. А Зеленский будет говорить: посмотрите, какой я серьезный, красивый хороший», — резюмировал Алексей Журавко.

Ранее политолог Владимир Джаралла рассказал, кто причастен к отдалению Украины от России. По его мнению, Владимир Зеленский был последней надежной страны на то, что у нее получится при его руководстве избежать катастрофы, к которой Украина идет на протяжении 30 лет.

1 Организация запрещена на территории РФ.