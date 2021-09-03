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Роспотребнадзор отменил карантин для приезжающих в Россию из Великобритании
Общество
Роспотребнадзор отменил карантин для приезжающих в Россию из Великобритании
pixabay.com

Москва, 3 сентября. Обязательная самоизоляция для приезжающих из Великобритании в Россию отменена в пятницу, 3 сентября. Таким образом постановление, принятое в декабре 2020 года, утратило силу.

Согласно отмененному постановлению, принятого 21 декабря 2020 года, гражданам, прибывающим в Россию из Великобритании, необходимо соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней. Согласно последней информации, первый компонент вакцины против коронавирусной инфекции в Великобритании получили около 89% всех совершеннолетних жителей страны, а обе вакцины поставили 77% лиц старше 18 лет.

Как ранее сообщалось, в связи с ухудшением эпидемической обстановки авиасообщение с Великобританией было приостановлено до 1 июня 2021 года. Так, со 2 июня перелеты между странами были возобновлены. Директор второго европейского департамента российского МИДа Сергей Беляев ранее рассказал, что Россия и Великобритания обсуждают взаимное признание сертификатов вакцинации против COVID-19.

Приезжающие из-за границы студенты МГУ обязаны соблюдать карантин перед учебой. Об этом заявил ректор вуза Виктор Садовничий.

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