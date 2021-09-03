Банк России установил курсы доллара и евро на 4-6 сентября

Москва, 3 сентября. Центральный банк Российской Федерации увеличил официальные курсы иностранных валют на предстоящие выходные.

По данным регулятора, курс доллара США прибавил 0,0054 рубля. Стоимость американской национальной валюты добралась до отметки в 72,8545 рубля.

Курс евро был также увеличен Центробанком России. Европейская валюта подорожала на 0,2396 рубля. Стоимость евро на субботу и воскресенье составила 86,5366 рубля.

Аналитики рассказали, что российская валюта укрепится в будущем. Рубль продолжает чувствовать себя довольно уверенно, цитирует экономистов Федеральное агентство новостей.