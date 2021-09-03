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Сборная России установила новый рекорд по количеству медалей на Паралимпиадах
Спорт
Сборная России установила новый рекорд по количеству медалей на Паралимпиадах
Global Look Press  /  Rodrigo Reyes Marin/ZUMAPRESS.com

Токио, 3 сентября. Российская национальная команда обновила рекорд по количеству наград, завоеванных на летних Паралимпийских играх.

Пловец Роман Жданов 3 сентября принес сборной России 103-ю медаль 16-х Паралимпийских игр в Токио. Он выиграл золото на дистанции 50 метров на спине в классе S4. Победа Жданова позволила сборной России установить новый рекорд по количеству наград, завоеванных на летних Паралимпиадах. До этого лучшим достижением национальной команды были 102 медали на Играх 2012 года в Лондоне.

Паралимпиада в Токио, перенесенная на 2021 год из-за пандемии коронавируса, проходит с 24 августа по 5 сентября. Сборную России на турнире представляют 242 спортсмена. Из-за санкций WADA по отношению к РУСАДА паралимпийцы из РФ выступают в Токио под флагом ПКР.

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