Попова исключила введение локдауна в России на фоне пандемии

Москва, 3 сентября. Жесткие ограничительные меры не будут вводить в России на фоне распространения коронавирусной инфекции.

Об этом в беседе с РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она подчеркнула, что России локдаун не грозит. При этом, чтобы полностью снять действующие ограничительные меры в стране, гражданам необходимо активно вакцинироваться от заболевания, дополнила Попова.

Также в России пока не планируется отменять масочный режим на фоне пандемии. Об этом рассказали в Минздраве РФ, передает «Ридус».

Глава Роспотребнадзора ранее оценила ситуацию с распространением коронавируса в российских регионах. Снижение наблюдается в 47 субъектах.

Прививочная кампания проходит во всех регионах России. Гастроэнтеролог Никита Харлов назвал продукты, которые не рекомендуется употреблять перед прививкой, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».