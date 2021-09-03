Талибы заявили о захвате 20% территорий в провинции Панджшер

Кабул, 3 сентября. Члены запрещенной в России террористической организации «Талибан»1 заявили, что направляются к центру неподконтрольной движению провинции Панджшер.

В комментарии РИА Новости представители талибов (члены запрещенной в РФ организации «Талибан») заявили, что на данный момент движение контролирует около 20% провинции.

«Мы полагаем, что в ближайшие дни мы возьмем контроль над провинцией. Мы не можем сказать, сколько дней, но это ближайшие дни», — сказал представитель «Талибана» Билал Карими.

По его словам, множество районов на востоке Панджшера уже заняты подразделениями движения. Утверждается, что на юге под их контроль также перешел район Кабиса.

При этом ранее силы сопротивления боевикам опровергли данные о захвате территорий в регионе талибами. Афганские повстанцы сообщили, что «Талибан» попытался атаковать провинцию с нескольких направлений, однако в результате нападения захватить какие-либо объекты им не удалось.

1 Организация запрещена на территории РФ.