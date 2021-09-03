Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 сентября 16:32
16:28
Общество
Менее 1% прошедших полный курс вакцинации «ЭпиВакКороной» заболели COVID-19
16:22
Политика
ЛНР обвинила Киев в переброске разведгруппы ВСУ к линии фронта в Донбассе
16:20
Общество
Выплаты в РФ: пенсионеры получили по 10 тыс., на очереди военные и рост маткапитала
16:19
Спорт
Россиянка Горлова завоевала бронзу в метании клаба на Паралимпиаде в Токио
16:16
Шоу-бизнес
Светлана Пермякова показала первые кадры шоу «Звезды в Африке»
16:13
Общество
Кемеровские хирурги провели сложную восьмичасовую операцию по пересадке печени
16:13
Происшествия
Мощный шторм в Сочи разрушил стену набережной
16:12
Политика
Американцы склонны предавать: союзникам США нужно готовиться к худшему 
16:08
Экономика
Появились подробности создания российского офшора на Курильских островах
16:04
Общество
Изрезанный рисунок Бэнкси выставлен на продажу в Лондоне
Все новости

Международный фестиваль народного творчества пройдет во Владимирской области
Общество
Международный фестиваль народного творчества пройдет во Владимирской области
folkloriada2021.com  /  Фольклориада-2020

Владимир, 3 августа. С 5 по 10 сентября во Владимирской области будет проходить Международный фестиваль народного творчества «Золотое кольцо». Этот фестиваль пройдет на Владимирской земле уже в десятый раз. В программе праздника — концерты, обмен опытом, мастер-классы.

Цель проведения фестиваля «Золотое кольцо» — сохранение и развитие самобытной музыкально-песенной, танцевальной, обрядовой и семейно-бытовой культуры разных стран, сообщают «Владимирские ведомости». За девять лет владимирцы смогли познакомиться с традиционным фольклором Австрии, Коста-Рики, Алжира, Болгарии Греции, Южной Кореи, Мексики, Саудовской Аравии, Бразилии, Индонезии, Испании, Македонии, Таиланда, Чехии, Румынии, Германии, Португалии, Шри-Ланки, Китая, Италии, Испании, Словении, Сербии, Венгрии, Бенина, Турции.

В этом году гостями фестиваля станут народные творческие коллективы из Индии и Ирана, Беларуси и Луганской Народной Республики, Хорватии, Азербайджана и России. Владимирскую область по традиции представит ансамбль «Владимирские рожечники» областного Центра народного творчества.

Основной концертной площадкой творческого форума станет сцена областного Дворца культуры и искусства, здесь 6 сентября состоится концерт-открытие фестиваля.

Ранее ФАН рассказывал о фестивале «Киновстречи на Солнечном острове». Проходивший в Крыму кинофорум организаторы позиционировали как ориентированный на сохранение традиций отечественного кинематографа.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Международный фестиваль народного творчества пройдет во Владимирской области
концерт фестиваль традиции творчество фольклор
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru