Международный фестиваль народного творчества пройдет во Владимирской области

Владимир, 3 августа. С 5 по 10 сентября во Владимирской области будет проходить Международный фестиваль народного творчества «Золотое кольцо». Этот фестиваль пройдет на Владимирской земле уже в десятый раз. В программе праздника — концерты, обмен опытом, мастер-классы.

Цель проведения фестиваля «Золотое кольцо» — сохранение и развитие самобытной музыкально-песенной, танцевальной, обрядовой и семейно-бытовой культуры разных стран, сообщают «Владимирские ведомости». За девять лет владимирцы смогли познакомиться с традиционным фольклором Австрии, Коста-Рики, Алжира, Болгарии Греции, Южной Кореи, Мексики, Саудовской Аравии, Бразилии, Индонезии, Испании, Македонии, Таиланда, Чехии, Румынии, Германии, Португалии, Шри-Ланки, Китая, Италии, Испании, Словении, Сербии, Венгрии, Бенина, Турции.

В этом году гостями фестиваля станут народные творческие коллективы из Индии и Ирана, Беларуси и Луганской Народной Республики, Хорватии, Азербайджана и России. Владимирскую область по традиции представит ансамбль «Владимирские рожечники» областного Центра народного творчества.

Основной концертной площадкой творческого форума станет сцена областного Дворца культуры и искусства, здесь 6 сентября состоится концерт-открытие фестиваля.

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