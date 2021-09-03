Россия не намерена поставлять вооружение в Афганистан после смены власти

Кабул, 3 сентября. Москва не станет поставлять вооружение в Афганистан на фоне смены власти в республике, заявил посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.

В комментарии для РИА Новости дипломат заверил, что российское руководство не намеревается вести военное сотрудничество с Кабулом.

На сегодняшний день Афганистан контролируют боевики движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная на территории РФ). Они захватили власть в стране на фоне вывода американского вооруженного контингента. Боевики вошли в Кабул 15 августа, после чего президент Афганистана Ашраф Гани спешно сложил с себя полномочия.

Ранее ситуацию в Афганистане оценил президент России Владимир Путин. По его словам, бегство американских военных спровоцировало настоящую катастрофу. В этой связи он с сожалением заметил, что афганский опыт не был усвоен, так как политика навязывания внешних стандартов все еще продолжается в других странах.

1 Организация запрещена на территории РФ.