Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 сентября 15:03
15:00
Экономика
«Очень недолго»: Миллер подтвердил скорое завершение проекта «СП-2»
15:00
Общество
Международный фестиваль народного творчества пройдет во Владимирской области
15:00
Общество
Дептранс Москвы присоединился к шуткам про 3 сентября
14:58
Спорт
Паралимпиада-2020: медальный зачет, место России, перевалили сотню, догоняем британцев
14:57
Армия
Награждение победителей двух конкурсов АрМИ-2021 состоялось в Рязанской области
14:57
Весь мир
Главный итог визита Зеленского в США: Украина станет отмывочной станцией для Америки
14:56
Весь мир
Израиль предостерег США от критики в адрес Саудовской Аравии и Египта
14:56
Общество
Биржевой мост в Петербурге перекроют с 1 октября из-за ремонта
14:56
Происшествия
Юный россиянин пожаловался на «угрозы» со стороны Веры Брежневой
14:52
Политика
Экс-депутат Рады назвал Зеленского «всадником Апокалипсиса государственности Украины»
Все новости

Россия не намерена поставлять вооружение в Афганистан после смены власти
Армия
Россия не намерена поставлять вооружение в Афганистан после смены власти
pixabay.com  /  IGORN

Кабул, 3 сентября. Москва не станет поставлять вооружение в Афганистан на фоне смены власти в республике, заявил посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.

В комментарии для РИА Новости дипломат заверил, что российское руководство не намеревается вести военное сотрудничество с Кабулом.

На сегодняшний день Афганистан контролируют боевики движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная на территории РФ). Они захватили власть в стране на фоне вывода американского вооруженного контингента. Боевики вошли в Кабул 15 августа, после чего президент Афганистана Ашраф Гани спешно сложил с себя полномочия.

Ранее ситуацию в Афганистане оценил президент России Владимир Путин. По его словам, бегство американских военных спровоцировало настоящую катастрофу. В этой связи он с сожалением заметил, что афганский опыт не был усвоен, так как политика навязывания внешних стандартов все еще продолжается в других странах.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Россия не намерена поставлять вооружение в Афганистан после смены власти
россия афганистан талибан жирнов
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru