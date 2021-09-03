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В Sohu назвали «сюрпризом для России» решение Индии по истребителям Су-30МКИ
Армия
В Sohu назвали «сюрпризом для России» решение Индии по истребителям Су-30МКИ
wikipedia.org

Пекин, 3 сентября. Индия приняла решение использовать российские истребители на учениях с Японией. Такой шаг стал «неприятным сюрпризом» для РФ, считают китайские аналитики.

Россия широко экспортирует свое вооружение и боевые системы по всему миру. Индия тоже закупает различное оружие у РФ, включая и истребители Су-30МКИ. Однако спорное решение Нью-Дели может внести напряжение в отношения с Москвой, пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на китайский инфопортал Sohu.

Индия готовится провести военные учения совместно с ВС Японии. Су-30МКМИ будут летать совместно с истребителями F-2. Японские специалисты наверняка тщательно изучат российскую технику и сделают для себя соответствующие выводы, уверены авторы материала. Решение Нью-Дели стало «неприятным сюрпризом» для РФ.

«Япония проведет его углубленное исследование истребителей Су-30МКИ в ходе учений. Полученная информация значительно улучшит возможности японских сил самообороны, теперь они будут знать, как бороться с самолетами из России», — пишут в Sohu.

В Индии ранее адаптировали собственную авиационную ракету Astra для применения на истребителях Су-30МКИ. Минобороны России также планирует закупить не менее 80 новых вертолетов Ми-28НМ «Ночной охотник». Они могут управлять специальными беспилотниками, передает «Царьград».

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япония учения индия су-30
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