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Роскомнадзор удалил сайт Readovka из списка запрещенных

  /   Обновлено: 03 сентября 2021 14:02
Общество
Роскомнадзор удалил сайт Readovka из списка запрещенных
pixabay.com  /  StartupStockPhotos

Москва, 3 сентября. Представители Роскомнадзора разблокировали издание Readovka и удалили из списка запрещенных на территории Российской Федерации.

Роскомнадзор снял ограничительные меры по работе портала Readovka. Издание были исключено из реестра запрещенных на территории России. Об этом рассказали представители сайта на своем канале в Telegram.

«Сегодня утром Роскомнадзор снял ограничительные меры по нашему сайту и удалил нас из списка запрещенных сайтов», — написано в сообщении портала Readovka.

Роскомнадзор ранее внес издание в список запрещенных в России. Изначально суд заблокировал портал в марте прошлого года. Сведения об этом подтвердил главный редактор Алексей Костылев.

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