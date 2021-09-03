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Российский турист утонул на отдыхе в Гагре
Происшествия
Российский турист утонул на отдыхе в Гагре
Nation-news.ru  /  Вера Павлова

Гагра, 3 сентября. Сотрудники МЧС Республики Абхазия начали поиски утонувшего в Гагре российского туриста. В районе, где случилась трагедия, бушует сильный шторм, что осложняет поисковую операцию.

По информации правоохранительных органов, россиянин приехал на отдых в Гагру из Нижегородской области. О ЧП сообщила пресс-служба республиканского МЧС.

В ведомстве отметили, что всего в течение туристического сезона в Абхазии утонули 12 человек из России. Сотрудники посольства обратились ко всем отдыхающим с просьбой воздержаться от плавания во время неблагоприятных погодных условий, а также там, где купание запрещено.

Ранее мальчик-аутист трагически погиб в Крыму. Воспитанник специализированного интерната утонул в Северо-Крымском канале.

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россия мчс турист абхазия утопление гагра
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