Российский турист утонул на отдыхе в Гагре

Гагра, 3 сентября. Сотрудники МЧС Республики Абхазия начали поиски утонувшего в Гагре российского туриста. В районе, где случилась трагедия, бушует сильный шторм, что осложняет поисковую операцию.

По информации правоохранительных органов, россиянин приехал на отдых в Гагру из Нижегородской области. О ЧП сообщила пресс-служба республиканского МЧС.

В ведомстве отметили, что всего в течение туристического сезона в Абхазии утонули 12 человек из России. Сотрудники посольства обратились ко всем отдыхающим с просьбой воздержаться от плавания во время неблагоприятных погодных условий, а также там, где купание запрещено.

Ранее мальчик-аутист трагически погиб в Крыму. Воспитанник специализированного интерната утонул в Северо-Крымском канале.