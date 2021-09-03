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ФАН узнал подробности суда между Юрием Лозой и Первым каналом

  /   Обновлено: 03 сентября 2021 14:17
Общество
ФАН узнал подробности суда между Юрием Лозой и Первым каналом
фото из личного архива Юрия Лозы

Москва, 3 сентября. Московский городской суд принял отказ исполнителя Юрия Лозы от взыскания компенсации морального вреда с АО Первый канал в размере 1 миллиона рублей.

Корреспонденты Федерального агентства новостей выяснили, что суд принял отказ юристов исполнителя от части исковых требований к Первому каналу, по ним было прекращено производство гражданского дела. Артист больше не требует возмещение морального вреда. Однако все остальные претензии Лозы будут рассматриваться на заседании.

В первую очередь артист требует, чтобы телеканал удалил все материалы с композицией «Плот», которая использовалась на съемках популярного телешоу «Голoc».

«В остальной части заявленных исковых требований, а именно: о запрете АО «Первый канал» создание технических условий, обеспечивающих размещение, распространение, доступ и любое иное использование музыкального произведения с текстом «Плот» (автор Лоза Ю.) в составе аудиовизуального произведения выпуска телепередачи «Голос 9» от 9 октября 2020 года», — сообщает пресс-служба суда.

За это Юрий Лоза требует 4 миллиона рублей. Кроме того, правозащитники просят о взыскании с Первого канала судебных расходов и госпошлин в размере 28 500 рублей и нотариальных действий, необходимых для разбирательства, которые составили 44 800 рублей. Судебное разбирательство между музыкантом и Первым каналом назначено на 11 октября.

Ранее в Мосгорсуде сообщили, что рассмотрение иска начнется 13 августа. В первом заседании Юрий Лоза планировал отсудить у телеканала 5 миллионов рублей.

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мосгорсуд лоза первый канал гoлос
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