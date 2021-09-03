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Стало известно, на каких смартфонах WhatsApp не будет работать с 1 ноября
Технологии
Стало известно, на каких смартфонах WhatsApp не будет работать с 1 ноября
Global Look Press  /  Fabian Sommer/dpa

Москва, 3 сентября. Один из самых популярных мессенджеров вскоре потеряет поддержку ряда устаревших моделей смартфонов. Случится это 1 ноября текущего года. Такой поворот приведет к тому, что миллионы людей останутся без доступа к сообщениям, чатам, фотографиям и видео от близких, пишет Hi-tech mail.

Сегодня стало известно, что проблема коснется 43 устройств, работающих на разных операционных системах, в числе которых Android и iOS. Перестанут получать и принимать сообщения в WhatsApp пользователи смартфонов с установленной версией Android 4.0.4 и предшествующими ей. Точно такой же исход ждет владельцев айфонов с версией iOS 9 и старше.

Вот полный список смартфонов, которым придется навсегда расстаться с WhatsApp.

  • Samsung Galaxy S3 Mini, Trend II, Trend Lite, Core, Ace 2;
  • LG Optimus F7, F5, L3 II Dual, F7 II, F5 II;
  • Sony Xperia;
  • Huawei Ascend Mate, Ascend D2;
  • Apple iPhone SE, 6S, 6S Plus.

Руководство мессенджера советует пользователям переключиться на поддерживающие WhatsApp устройства или сохранить историю чатов до отключения программы, чтобы не потерять данные навсегда.

По мнению создателей WhatsApp, в этом году мессенджер получил дополнительные функции, среди которых исчезающие сообщения, групповые вызовы, а также улучшенные стикеры. По мнению создателей самого «народного» мессенджера, приложение станет наиболее безопасным.

Стоит отметить, что для WhatsApp настали непростые времена. Служба обмена за 2020 год потеряла немало пользователей. Виной тому — проблемы, возникшие с новой политикой безопасности. Изменения вызвали шквал недовольства, а попытка успокоить тех, кто недоволен угрозами блокировок, спровоцировала пользователей установить другие мессенджеры. WhatsApp впоследствии отказался от блокировок.

Ранее сообщалось, за что был арестован мессенджер WhatsApp.

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