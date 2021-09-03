Гавана, 3 сентября. Один из работников тюрьмы в Гуантанамо, где содержатся предполагаемые участники масштабных терактов в США 11 сентября 2001 года, признался, что жестоко пытал заключенных.

В преддверии 20-й годовщины со дня страшных событий, устроенных членами террористической группировки «Аль-Каида»1 (запрещена на территории РФ), сотрудник лагеря в Гуантанамо рассказал о том, как обращался с арестантами. По словам мужчины, это можно назвать только словом «пытка».

Бывший военный армии США, пожелавший остаться анонимным, поделился воспоминаниями с журналистами канала NDR. Издевательствам с его стороны подвергался, в частности, мавританец Мохамед Ульд Слахи — по мнению американских спецслужб, он занимался вербовкой пилотов-смертников для терактов в Нью-Йорке и Пенсильвании.

Тюремщик признался, что заставлял мужчину часами находиться в полусогнутом положении, оглушал громкой музыкой, обливал ледяной водой, изводил высокой температурой и угрожал физической расправой.

Несколько дней назад представитель «Талибана»1 (террористическая организация, запрещена в РФ) Забихулла Муджахид заявил об отсутствии доказательств причастности Усамы бен Ладена к терактам 11 сентября.

1 Организация запрещена на территории РФ.