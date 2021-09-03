Посол РФ в Кабуле назвал причины обострения ситуации в Панджшерской долине

Кабул, 3 сентября. Причиной очередного обострения в афганской провинции Панджшер могли стать завышенные требования командования сопротивления в вопросе формирования нового правительства республики. Об этом заявил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов.
В интервью РИА Новости дипломат рассказал, что, во-первых, представители панджшерского сопротивления могли затребовать чрезмерную долю мест в новом правительстве южноазиатской республики.
«По некоторым сведениям, панджшерцы запросили для себя слишком большую, как считают талибы, долю в новых органах власти. Талибы считают, что это диспропорционально доле таджикского населения — это первое», — пояснил Жирнов.
Panjshir Valley, a mountainous, inaccessible region north of Kabul, is the last major holdout against Taliban rule, and has a long history of resisting the insurgent group https://t.co/7FZSdsOwL5— CNN International (@cnni) September 3, 2021
Кроме того, представители ополчения поставили командованию «Талибана»1 (запрещен в РФ) и собственные условия в вопросе назначения прочих чиновников правительства.
«Второе — якобы было затребовано, чтобы все назначения чиновников новой власти согласовывались с вот этим так называемым национальным фронтом сопротивления, которым объявили себя панджшерцы», — добавил дипломат.
Наконец, по неподтвержденным данным, разногласия могли затронуть и вопрос предоставления автономии ряду регионов Афганистана.
«И третье: якобы — у нас есть такая информация — панджшерцы запросили автономию не только для себя, но и для целого ряда провинций с преимущественно непуштунским населением. Видимо, это сыграло свою роль», — подчеркнул посол РФ.
Сейчас Панджшер — единственная провинция Афганистана, которую не контролирует «Талибан». Попытки захватить долину серьезно осложняются особенностями ландшафта этой местности. В середине августа, после прихода талибов к власти в республике, в регионе сформировалось народное сопротивление под командованием сына известного полевого командира Ахмада Масуда-младшего. Стороны конфликта даже начали переговоры о сдаче региона, однако они так и не принесли видимых результатов.
????A few weeks ago, Ahmad Massoud was playing tennis in Lammas Park in Ealing, West London.— Telegraph World News (@TelegraphWorld) August 27, 2021
Today, Massoud is in the heart of Afghanistan’s Panjshir Valley, the final province in the country which remains out of Taliban hands, preparing for warhttps://t.co/yjFatQLLAY
В ночь на 3 сентября «Талибан» предпринял попытку наступления в Панджшере сразу с трех фронтов. По некоторым данным, атака талибов захлебнулась, и крупный отряд боевиков попал в окружение в районе перевала Хавак. Источники сообщали, что потери группировки могли составить сотни бойцов, однако подтверждения этой информации не появлялось.
It has been confirmed by #Afghan Commandos that the #Taliban fighters in #Khawak were ambushed by #Resistance fighters from #Andarab and #Panjshir killing hundreds. #NorthernAlliance #Afghanistan #NRF #Kabul https://t.co/dH4ukwy1ib pic.twitter.com/kxPIgnIu1r— raging545 (@raging545) September 3, 2021
1 Организация запрещена на территории РФ.