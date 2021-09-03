Посол РФ в Кабуле назвал причины обострения ситуации в Панджшерской долине

Кабул, 3 сентября. Причиной очередного обострения в афганской провинции Панджшер могли стать завышенные требования командования сопротивления в вопросе формирования нового правительства республики. Об этом заявил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов.

В интервью РИА Новости дипломат рассказал, что, во-первых, представители панджшерского сопротивления могли затребовать чрезмерную долю мест в новом правительстве южноазиатской республики.

«По некоторым сведениям, панджшерцы запросили для себя слишком большую, как считают талибы, долю в новых органах власти. Талибы считают, что это диспропорционально доле таджикского населения — это первое», — пояснил Жирнов.

Panjshir Valley, a mountainous, inaccessible region north of Kabul, is the last major holdout against Taliban rule, and has a long history of resisting the insurgent group https://t.co/7FZSdsOwL5 — CNN International (@cnni) September 3, 2021

Кроме того, представители ополчения поставили командованию «Талибана»1 (запрещен в РФ) и собственные условия в вопросе назначения прочих чиновников правительства.

«Второе — якобы было затребовано, чтобы все назначения чиновников новой власти согласовывались с вот этим так называемым национальным фронтом сопротивления, которым объявили себя панджшерцы», — добавил дипломат.

Наконец, по неподтвержденным данным, разногласия могли затронуть и вопрос предоставления автономии ряду регионов Афганистана.

«И третье: якобы — у нас есть такая информация — панджшерцы запросили автономию не только для себя, но и для целого ряда провинций с преимущественно непуштунским населением. Видимо, это сыграло свою роль», — подчеркнул посол РФ.

Сейчас Панджшер — единственная провинция Афганистана, которую не контролирует «Талибан». Попытки захватить долину серьезно осложняются особенностями ландшафта этой местности. В середине августа, после прихода талибов к власти в республике, в регионе сформировалось народное сопротивление под командованием сына известного полевого командира Ахмада Масуда-младшего. Стороны конфликта даже начали переговоры о сдаче региона, однако они так и не принесли видимых результатов.

????A few weeks ago, Ahmad Massoud was playing tennis in Lammas Park in Ealing, West London.



Today, Massoud is in the heart of Afghanistan’s Panjshir Valley, the final province in the country which remains out of Taliban hands, preparing for warhttps://t.co/yjFatQLLAY — Telegraph World News (@TelegraphWorld) August 27, 2021

В ночь на 3 сентября «Талибан» предпринял попытку наступления в Панджшере сразу с трех фронтов. По некоторым данным, атака талибов захлебнулась, и крупный отряд боевиков попал в окружение в районе перевала Хавак. Источники сообщали, что потери группировки могли составить сотни бойцов, однако подтверждения этой информации не появлялось.

1 Организация запрещена на территории РФ.