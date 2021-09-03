Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 сентября 15:03
15:00
Экономика
«Очень недолго»: Миллер подтвердил скорое завершение проекта «СП-2»
15:00
Общество
Международный фестиваль народного творчества пройдет во Владимирской области
15:00
Общество
Дептранс Москвы присоединился к шуткам про 3 сентября
14:58
Спорт
Паралимпиада-2020: медальный зачет, место России, перевалили сотню, догоняем британцев
14:57
Армия
Награждение победителей двух конкурсов АрМИ-2021 состоялось в Рязанской области
14:57
Весь мир
Главный итог визита Зеленского в США: Украина станет отмывочной станцией для Америки
14:56
Весь мир
Израиль предостерег США от критики в адрес Саудовской Аравии и Египта
14:56
Общество
Биржевой мост в Петербурге перекроют с 1 октября из-за ремонта
14:56
Происшествия
Юный россиянин пожаловался на «угрозы» со стороны Веры Брежневой
14:52
Политика
Экс-депутат Рады назвал Зеленского «всадником Апокалипсиса государственности Украины»
Все новости

Посол РФ в Кабуле назвал причины обострения ситуации в Панджшерской долине

  /   Обновлено: 03 сентября 2021 14:11
Весь мир
Посол РФ в Кабуле назвал причины обострения ситуации в Панджшерской долине
wikipedia.org  /  Jim Kelly / CC BY 2.0

Кабул, 3 сентября. Причиной очередного обострения в афганской провинции Панджшер могли стать завышенные требования командования сопротивления в вопросе формирования нового правительства республики. Об этом заявил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов.

В интервью РИА Новости дипломат рассказал, что, во-первых, представители панджшерского сопротивления могли затребовать чрезмерную долю мест в новом правительстве южноазиатской республики.

«По некоторым сведениям, панджшерцы запросили для себя слишком большую, как считают талибы, долю в новых органах власти. Талибы считают, что это диспропорционально доле таджикского населения — это первое», — пояснил Жирнов.

Кроме того, представители ополчения поставили командованию «Талибана»1 (запрещен в РФ) и собственные условия в вопросе назначения прочих чиновников правительства.

«Второе — якобы было затребовано, чтобы все назначения чиновников новой власти согласовывались с вот этим так называемым национальным фронтом сопротивления, которым объявили себя панджшерцы», — добавил дипломат.

Наконец, по неподтвержденным данным, разногласия могли затронуть и вопрос предоставления автономии ряду регионов Афганистана.

«И третье: якобы — у нас есть такая информация — панджшерцы запросили автономию не только для себя, но и для целого ряда провинций с преимущественно непуштунским населением. Видимо, это сыграло свою роль», — подчеркнул посол РФ.

Сейчас Панджшер — единственная провинция Афганистана, которую не контролирует «Талибан». Попытки захватить долину серьезно осложняются особенностями ландшафта этой местности. В середине августа, после прихода талибов к власти в республике, в регионе сформировалось народное сопротивление под командованием сына известного полевого командира Ахмада Масуда-младшего. Стороны конфликта даже начали переговоры о сдаче региона, однако они так и не принесли видимых результатов.

В ночь на 3 сентября «Талибан» предпринял попытку наступления в Панджшере сразу с трех фронтов. По некоторым данным, атака талибов захлебнулась, и крупный отряд боевиков попал в окружение в районе перевала Хавак. Источники сообщали, что потери группировки могли составить сотни бойцов, однако подтверждения этой информации не появлялось.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Посол РФ в Кабуле назвал причины обострения ситуации в Панджшерской долине
афганистан талибан посол россии
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru