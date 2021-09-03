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Воронежскую маршрутку могли взорвать предполагаемые конкуренты ее владельца

  /   Обновлено: 03 сентября 2021 13:55
Происшествия
Воронежскую маршрутку могли взорвать предполагаемые конкуренты ее владельца
Pr Scr Ruptly  /  Ruptly TV

Воронеж, 3 сентября. Инцидент, произошедший с автобусом в Воронеже, мог случиться из-за самодельного взрывного устройства. Предварительно, бомбу могли подложить возможные конкуренты перевозчика.

Специалисты предполагают, что в автобусе, который взорвался вечером 12 августа на остановке у ТЦ «Галерея Чижова», находилось СВУ. Пока эта версия рассматривается как одна из основных, сообщает источник ФАН в администрации города. Однако собеседник агентства подчеркнул, что информация различных изданий про тротиловый эквивалент в СВУ пока не подтверждена, так как на месте сразу не удалось собрать анализы для установления вещества.

Ранее Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщал, что рассматривает несколько версий взрыва маршрутки. Основной считается неисправность системы газобалонного оборудования. Данную версию доказывает и тот факт, что на месте трагедии не было обнаружено никаких предметов, сопутствующих теракту.

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