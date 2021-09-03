Пилотными площадками для запуска электронных паспортов могут стать три региона России

Москва, 3 сентября. Пилотными площадками для введения электронных паспортов могут стать три российских региона, рассказали в Минцифры РФ.

Об этом заявил глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. Площадками для пилотного запуска проекта планируется сделать Москву, Московскую область и Республику Татарстан. К концу текущего года должен быть готов график запуска цифровых паспортов.

Необходимо определить сроки замены бумажного варианта документа на смарт-карту и цифровой ID, который граждане смогут предоставлять на мобильном устройстве. Оставить старый паспорт или перейти на новый формат можно будет на добровольной основе, добавил министр.

Россиян ранее предупредили о схеме мошенничества через паспорт гражданина. Злоумышленники могут воспользоваться потерянным документом.